Une étude de Robert Half France constate l’accentuation du phénomène de ‘grande rotation’ sur certains profils IT au premier trimestre 2023.

« Les envies de changement, d’évolution de carrière se renforcent, en parallèle des aspirations à une meilleure rémunération, signes d’un fort dynamisme de l’emploi », commente Matthieu Imbert-Bouchard, directeur général de Robert Half en France, dans un communiqué.

53% des salarié·e·s se disent en recherche active d’emploi ou à l’écoute de nouvelles opportunités. 40% des personnes sondées disent avoir été régulièrement sollicitées par des recruteurs ces six derniers mois.

« La tension est accrue sur le marché du recrutement », pour cause de « pénurie de profils, d’un mercato élevé et d’une concurrence accrue » entre les employeur·se·s. « Des candidats font face à 3 à 5 offres simultanément et refusent des propositions qui ne correspondent pas à leurs attentes ». L’étude révèle qu’un quart des candidat·e·s ont déjà refusé une offre d’emploi après l’avoir acceptée ou au cours de la période d’essai.

Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle reste la première raison de ne pas quitter son poste (68%) mais un meilleur salaire est désormais perçu comme le premier critère (57%) pour s’en aller.

Quant à la demande de flexibilité, elle ne faiblit pas. « La recherche de flexibilité reste en tendance croissante, soutenue par le débat autour de la semaine de 4 jours », précise Matthieu Imbert-Bouchard. L’idée continue de faire son chemin et se positionne en tête du classement des avantages souhaités en termes de flexibilité. 47% des salarié·e·s souhaitent la mise en place de la semaine de 4 jours.

Méthodologie

Le sondage a été réalisé le 30 mars 2023 auprès d’un panel représentatif de 1.000 salarié·e·s français·e· âgé·e·s de 18 à 65 ans.