Le cabinet de recrutement informatique Externatic a publié la nouvelle édition de son étude annuelle sur l’évolution du marché et des rémunérations. Avec le ralentissement à l’œuvre depuis quelques mois, il observe sans surprise une inflation des salaires moins prononcée que les années précédentes pour tous les métiers de l’IT. La tension entre l’offre et la demande est loin d’avoir disparue mais a suffisamment baissé pour rééquilibrer le jeu entre les employeurs et les candidats.

« A la fin de l’année 2022 et au début de l’année 2023, les levées de fonds ont brutalement ralenti, stoppant net les embauches dans les startups. Les entreprises adoptent un retour à la rentabilité et à celle de leurs investissements, ce qui entraine une diminution des volumes de recrutement et l’augmentation des exigences envers les candidats. Les profils sans expertise technique sont les plus touchés par cette tension », souligne-t-il.

Alors qu’avec l’euphorie post-Covid, il n’était pas rare d’observer des hausses de 10 à 20% sur les salaires pour tous les profils techniques recherchés, une augmentation à deux chiffres devient l’exception en 2023. C’est encore le cas pour les ingénieur-e-s Infrastructure. Leurs salaires sont valorisés de plus de 11% et dépassent les 55 K€ annuels pour les experts avec plus de 10 années d’expérience. Mais toujours dans le domaine de l’infra, les administrateurs systèmes et réseaux doivent se contenter d’une valorisation de l’ordre de 4%.

Toujours recherchés, les candidats des métiers du développement (applicatif, web, mobile) profitent de la légère croissance du niveau de rémunération, avec par exemple une hausse de 3% pour des développeurs (bac + 3), quand celle des ingénieur-e-s logiciel (bac +5) se limite à 1,5%. Externatic observe par ailleurs que les salaires des testeurs, longtemps dévalorisés par rapport à ceux des développeurs, connaissent un rattrapage, liés notamment à l’augmentation des besoins en automatisation de test.

Le cabinet s’intéresse aussi pour la première fois aux salaires après des formations courtes d’apprentissage ou de reconversion. Nombreuses à avoir vu le jour, surtout en développement et data, elles débouchent sur des postes avec des rémunérations entre 27 et 30K€ par an, bien inférieures à celles proposées aux autres candidats. Mais Externatic souligne que passées les 2 premières années, leur niveau de rémunération vient quasiment s‘aligner avec les profils issus de formations classiques.

Le cabinet de recrutement publie sur site, sa grille actualisée des salaires informatiques 2023.