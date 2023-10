Le cabinet de recrutement Robert Half vient de publier son guide des salaires 2024. Après une augmentation des salaires à l’embauche de 4,77% en 2023, en ligne avec le taux d’inflation national, le cabinet s’attend à la poursuite de la hausse l’année prochaine. Cependant les fonctions IT et Digital, qui ont bénéficié de très fortes hausses les années passées, ont déjà commencé à stagner ou à évoluer à un rythme plus modéré en 2023.

Les tensions sont pourtant loin d’avoir disparu pour les profils liés à la transformation digitale et à la sécurité. Les 5 postes les plus recherchés en 2024 seront ceux de RSSI : 90.000 euros brut en moyenne pour un niveau d’expérience intermédiaire ; Responsable Infrastructure : 70.000 euros ; Ingénieur Systèmes et Réseaux : 55.000 euros ; Chef de Projets IT : 48.000 euros et Business Developer : 45.000 euros. Les salaires en région parisienne sont environ 5% supérieurs à cette moyenne nationale.

Robert Half relève aussi que quelques fonctions sortent du lot pour les augmentations, en particulier le directeur commercial, le Directeur de projet et dans une moindre mesure les Product manager et DSI.

Quant aux compétences techniques, celles relatives au cloud, à la cybersécurité, aux langages de programmation, à la gestion des données et à la gestion de projets seront les plus demandées par les employeurs.

Sur l’ensemble des métiers, la dernière enquête fait ressortir un écart grandissant entre les aspirations des candidats et les contraintes financières exprimées par les employeurs. D’ailleurs 61% des employeurs se disent inquiets ou très inquiets de la capacité de leur entreprise à attirer de nouveaux talents qualifiés, et 58 % de leur capacité à les retenir, principalement par crainte de ne pouvoir proposer des rémunérations compétitives.

Du coté des candidats, l’insuffisance de la rémunération demeure la première raison de rejet d’une offre d’emploi (66%) et près d’un sur deux (49%) s’inquiète du manque des compétitivité des salaires proposés.

Alors que deux tiers des entreprises déclarent se sentir davantage confiantes pour 2024 que pour 2023, la plupart prévoient d’augmenter les salaires en 2024 : 21% en s’alignant sur l’inflation, 22% en fonction de la performance des salariés, 27% avec une augmentation fixée en pourcentage et 8% en valeur. Seulement 14% des employeurs ne prévoient pas d’augmentation.

Mais comme le souligne Robert Half, d’autres éléments que le salaire entrent en jeu pour satisfaire les attentes des candidats.

« Plus que jamais, la capacité à concilier packages salariaux attractifs, avantages extralégaux, formation, opportunités de carrière stimulantes et culture d’entreprise attirante sera déterminante pour le recrutement et la fidélisation des talents », déclare dans un billet de blog Matthieu Imbert-Bouchard, Directeur Général de Robert Half International France.