A son tour, Laura Heisman, la directrice du marketing mondial (CMO) de VMware, quitte le navire racheté par Broadcom. Elle part rejoindre Dynatrace en tant que directrice marketing et remplace Mike Maciag à ce poste.

Laura Heisman avait pris le poste de CMO de VMware en début 2022, après le départ de Carol Carpenter pour le fournisseur de logiciels Unity.

Le PDG de Dynatrace, Rick McConnell, se réjouit de son recrutement dans un communiqué. Il évoque l’expérience de Laura Heisman « dans l’élaboration de stratégies marketing percutantes dans divers secteurs et pour certaines des marques les plus connues de l’industrie IT ». Elle a notamment travaillé chez GitHub et Citrix, avant de rejoindre VMware.

Pour mémoire, depuis le rachat de VMware par Broadcom, le président Sumit Dhawan a quitté la société pour devenir le PDG de Proofpoint tandis que le directeur financier Zane Rowe est parti chez Workday. Quant au PDG de VMware, Raghu Raghuram, devenu conseiller technique « pour assurer la transition », il déclare « faire une courte pause pour se ressourcer et trouver une nouvelle mission importante ». Tom Gillis, Mark Lhmeyer et Ajay Patel avaient déjà fait leur valise avant la finalisation de l’acquisition.