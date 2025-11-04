Wallix publie des résultats solides au titre de son troisième trimestre 2025. Le chiffre d’affaire du spécialiste français de la gestion des identités et des accès s’inscrit en hausse de 21,7% à 9,5 M€. Une croissance qui accélère par rapport aux 18,9% enregistrés au premier semestre.

La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) représente désormais 77,1% du chiffre d’affaires consolidé. Le revenu mensuel récurrent (MRR) s’élevait à 2,4 M€ fin septembre, en hausse de 27,5% sur un an. Il a progressé de 27,4% en France à 1,45 M€ et de 29% dans le reste de la région EMEA à 0,9 M€

Wallix profite du renforcement des cadres réglementaires (NIS 2, Dora) et de la prise de conscience sur les enjeux de souveraineté. Son positionnement d’éditeur indépendant européen lui permet de gagner des parts de marché.

L’éditeur récolte aussi les fruits de sa diversification sur la protection des environnements industriels. Ce segment, qui représentait 5% des prises de commandes globales au lancement de l’offre en 2022, pèse désormais 19% et même 26% des prises de commandes issues des nouveaux contrats.

Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 27,5 M€, en croissance de 19,8%. Les revenus récurrents ont atteint à eux seuls 20,7 millions d’euros, portés par le bond des revenus de souscriptions (+42,9%),

« Le troisième trimestre confirme l’excellente dynamique de croissance du Groupe, renforçant notre confiance dans l’atteinte des objectifs annuels, à savoir une hyper croissance des revenus récurrents et un résultat d’exploitation positif en 2025 », commente dans un communiqué Jean-Noël de Galzain, PDG de WALLIX Group (photo).

