La pandémie de Covid-19 a stimulé l’activité des fournisseurs de cloud public, leurs clients ayant rapidement adopté des environnements de travail à distance et des systèmes informatiques back-end automatisés, révèle une étude de Synergy Research.

Au cours du premier trimestre, les dépenses en matière de services d’infrastructure cloud ont atteint 29 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 37% par rapport au premier trimestre de 2019. Ce taux est conforme aux prévisions des analystes et ce malgré les vents contraires qui auraient dû peser sur l’activité. Les services publics IaaS et PaaS représentent l’essentiel du marché avec une part de 39%.

La croissance d’Amazon a continué de refléter largement celle du secteur, permettant au géant de Seattle de détenir une part de marché mondiale de 32%. Microsoft se surpasse avec un taux de croissance à nouveau supérieur à celui du secteur, ce qui lui permet d’atteindre une part de marché de 18%.

Derrière ces deux leaders, Google, Alibaba et Tencent gagnent eux aussi des parts de marché. Tous les trois ont vu leurs revenus augmenter de 45% ou plus en glissement annuel.

« Bien que le Covid-19 ait un impact dévastateur sur les communautés et les économies du monde entier, les indications indiquent qu’il a en revanche un impact légèrement positif sur le marché des services d’infrastructure cloud », explique John Dinsdale, analyste en chef au Synergy Research Group. « Il est certain que la pandémie cause des problèmes aux fournisseurs de cloud, mais en période d’incertitude, le cloud public offre une flexibilité et un havre de sécurité aux entreprises qui peinent à maintenir leurs activités normales. Les revenus des fournisseurs de cloud continuent de croître à des taux vraiment impressionnants, AWS et Azure totalisant désormais des revenus annuel de plus de 60 milliards de dollars. »