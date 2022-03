Les dépenses en matériel et logiciels informatiques de centres de données ont progressé de 10% en 2021 pour atteindre 185 milliards de dollars selon Synergy Research. Cette croissance à deux chiffres est surtout alimentée par les dépenses en infrastructure de cloud public qui bondissent de 20% à 87 milliards de dollars. En comparaison, les dépenses des entreprises pour leur propre infrastructure de centres de données progressent de 3% en 2021, après une baisse de 6% en 2020. Les dépenses en infrastructures de cloud public sont ainsi sur le point de devenir majoritaires avec déjà 47% des dépenses totales.

Ce dynamisme du cloud public fait la prospérité des fournisseurs qui les livrent. Le trio de tête est composé de Dell, Microsoft et du groupe chinois Inspur, presque à égalité en termes de parts de marché. Huawei et Cisco complètent le top 5. Ce sont toutefois les fabricants de conception originale (OEM) qui assurent le plus gros des volumes selon Synergy.

Par segments, Dell est le leader global des revenus de serveurs et de stockage, tandis qu’Inspur domine dans les ventes de serveurs aux fournisseurs de cloud public. Cisco domine le segment des réseaux et Microsoft figure fortement dans le classement en raison de sa position dans les systèmes d’exploitation de serveurs et les applications de virtualisation. Les autres fournisseurs principaux sont ensuite HPE, Huawei, VMware, Lenovo et IBM.

Sur le seul segment des serveurs, les fournisseurs expédient déjà bien plus d’unités aux fournisseurs de cloud qu’aux entreprises. L’écart en valeur n’est pas encore prononcé mais il tendra à se creuser à mesure que les volumes de serveurs de cloud public continueront d’augmenter.

Selon Synergy, cette manne des équipements de centre de données n’est pas prête de se tarir. « Nous prévoyons que ces tendances se poursuivront au cours des cinq prochaines années, avec une croissance annuelle à deux chiffres des ventes aux fournisseurs de cloud aidant à compenser un marché des entreprises quelque peu stable », déclare John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy.