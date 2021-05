Télétravail, études à distance, achats en ligne, socialisation via les réseaux sociaux, consommation de produits culturels par streaming : la pandémie de Covid-19 profite à l’industrie du datacenter. Voici dix tendances à suivre en matière de centres de données en 2021, selon CRN.

Le Datacenter-as-a-Service (DCaaS)

Les principaux fournisseurs privés d’infrastructures de centres de données, tels que HP et Dell Technologies, redoublent d’efforts pour proposer le même type de service que les fournisseurs de cloud public. Rien que la semaine dernière, Dell a lancé Apex, un portefeuille de services informatiques facturés à l’usage. Via le DCaaS, les leaders du stockage et de l’infrastructure hyperconvergée veulent récupérer des parts de marché perdues lors de l’afflux vers les fournisseurs de cloud public en 2020, au début de la crise sanitaire.

La concentration du marché

Amazon Web Services, Microsoft et Google détiennent désormais plus de 50% des centres de données hyperscale. Ils y ont investi 37 milliards de dollars à eux seuls au cours du troisième trimestre de 2020. Le nombre des grands centres de données exploités par ces trois titans du cloud public est passé à près de 600 à la fin 2020, soit deux fois plus qu’en 2015. Le mois dernier, Microsoft a dévoilé un plan de construction de 50 à 100 nouveaux centres de données par an. Ce plan comprend notamment un investissement d’un milliard de dollars pour installer des centres de données hyperscale en Malaisie.

Des dépenses d’infrastructure en hausse constante

Le marché du datacenter devrait atteindre 237 milliards de dollars en 2021 selon Gartner. Le cabinet d’études estime que les dépenses d’infrastructure de centres de données devraient augmenter de plus de 7% chaque année jusqu’en 2024.

Une concurrence féroce entre Intel et AMD

Leader de longue date dans la fabrication de microprocesseurs pour serveurs de centres de données, Intel fait face à une rude concurrence de la part d’AMD.

Selon le dernier rapport de Mercury Research, au premier trimestre 2021, AMD a enregistré son plus grand gain de parts de marché de microprocesseurs x86 face à Intel sur le marché des serveurs, avec ses processeurs EPYC. Cette mise en compétition agit comme un moteur d’innovation selon CRN et incite à faire grimper les performances des CPU pour serveurs.

Un troisième protagoniste : Nvidia

En avril, Nvidia a dévoilé un processeur de centre de données basé sur Arm qui, selon lui, offrira des performances d’Intelligence Artificielle 10 fois supérieures à celles de l’un des processeurs EPYC les plus rapides d’AMD. Le nouveau CPU pour centres de données, baptisé Grace, devrait être lancé en début 2023.

L’essor de l’automatisation et de la robotisation

Selon une récente étude de l’association AFCOM des professionnels des datacenters, plus de 40% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles allaient déployer de la robotique et de l’automatisation pour la surveillance et la maintenance des centres de données au cours des trois prochaines années. L’automatisation des centres de données permet de gérer et d’exécuter, sans intervention humaine, les flux de travail et les processus routiniers d’un centre de données (planification, surveillance, maintenance et livraison d’applications).

Les injections de fonds

En 2019, la part du capital-investissement dans l’acquisition de centres de données était de 80%. Elle va croissant avec l’explosion de la demande en services cloud liée à la pandémie de Covid-19. Le capital-investissement délaisse l’immobilier de bureau et les centres commerciaux pour les entrepôts et les datacenters.

Le succès des services d’infrastructure en nuage

En 2020, les entreprises ont dépensé 130 milliards de dollars en services d’infrastructure de cloud à travers le monde (soit une augmentation de 35% en un an, selon les nouvelles données du Synergy Research Group), contre 90 milliards de dollars en matière de matériel et de logiciel de centres de données. Autrement dit, la tendance s’est inversée.

Les efforts de sobriété énergétique

L’Union européenne s’est fixée comme objectif que les centres de données y soient neutres en carbone d’ici 2030. Même si le secteur fait des progrès, l’explosion des usages du numérique pourrait annuler ces bénéfices : une augmentation de 30% de la consommation d’énergie des datacenters est à prévoir d’ici 10 ans. De ce fait, l’innovation en matière d’efficacité énergétique, avec le refroidissement liquide et l’adoption des énergies renouvelables par exemple, est devenue une priorité du secteur en 2021.

L’attrait des centres de données périphériques

Avec l’essor du travail et de l’éducation à distance, ainsi que l’afflux de technologies intelligentes dans les bureaux et les sites distants, des fournisseurs de centres de données spécifiques à la périphérie, comme EdgeConneX, sont en train de naître. Dell, HPE, Vertiv et AWS investissent dans de nouveaux services et des architectures verticales spécifiques à la périphérie. La demande en Edge computing, en 2021, est alimentée par l’IA, l’Internet des objets (IoT) et l’émergence de la 5G. Gartner prévoit que, d’ici 2025, 75% des données générées par les entreprises seront créées et traitées en dehors d’un centre de données centralisé ou du cloud. Quant aux prévisions d’IDC, si elles sont bonnes, le marché mondial de l’Edge Computing atteindra 250,6 milliards de dollars en 2024 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5% sur la période 2019-2024.