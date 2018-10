Selon une étude de Synergy Research, les dépenses en services d’infrastructure cloud ont bondi de 45% en glissement annuel au troisième trimestre pour atteindre 17 milliards de dollars. Ce taux est légèrement inférieur au taux de croissance atteint au cours des deux premiers trimestres de l’année, mais est supérieur aux 44% constatés sur l’ensemble de l’année 2017. La croissance des revenus chez Microsoft, Google et Alibaba a une fois de plus dépassé de loin le taux de croissance global du marché. Les trois fournisseurs ont ainsi gagné des parts de marché, en particulier Microsoft. Le leader Amazon, maintient toutefois sa domination, ses revenus dépassant ceux de ses quatre concurrents combinés (en intégrant IBM). Le géant de Seattle augmente ainsi sa présence d’un peu plus de 34%.

Alors que bon nombre des petits fournisseurs constatent une croissance raisonnable de leurs revenus, ils sont incapables de suivre le rythme des leaders. Pour survivre, ils doivent se concentrer sur des secteurs de niche. La part de marché d’IBM a quant à elle légèrement reculé, mais se maintient au-dessus des 7%, grâce principalement à sa position sur le marché des services de cloud privé hébergé.

Les services publics IaaS et PaaS, qui ont grimpé de 51% au troisième trimestre, représentent l’essentiel du marché. Dans le cloud public, la domination des cinq principaux fournisseurs est encore plus prononcée puisqu’ils contrôlent près des trois quarts du marché. AWS s’arroge une part de 34%, devant Microsoft qui en détient 15%. Suivent IBM avec une part de marché de 7%, Google et Alibaba.

D’après les chiffres du cabinet d’analyse, le marché du cloud continue de croître fortement dans toutes les régions du monde.

« Il s’agit d’un nouvel ensemble de chiffres solides, à la fois pour les principaux fournisseurs de cloud et pour le marché dans son ensemble », explique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « Les taux de croissance diminuent chez certains des principaux fournisseurs de cloud, mais c’est la loi des grands nombres qui entre en jeu. Vous ne pouvez pas continuer à croître à 100% lorsque vous atteignez une taille massive. »