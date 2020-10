Le CEO de VMware , Pat Gelsinger, estime que l’intégration étroite de l’entreprise avec Dell Technologies permettrait aux fournisseurs de services de créer une infrastructure 5G qui remplacera à terme le Wi-Fi, rapporte CRN.

Lors de la conférence virtuelle Dell Technologies World Digital Experience qui s’est déroulée cette semaine, le dirigeant et Jeff Clarke, directeur de l’exploitation et vice-président de Dell, ont expliqué comment les deux entreprises permettront aux fournisseurs de services de créer des réseaux 5G. Des réseaux qui selon eux étendraient les modèles d’exploitation du cloud jusqu’à la périphérie et obligeraient à une modernisation des réseaux mobiles propriétaires.

Les deux entreprises travaillent de concert sur le sujet dans le cadre d’un projet baptisé Monterey, VMware travaillant plus spécifiquement sur la virtualisation définie par logiciel et l’Open RAN, Dell de son côté préparant avec le concours de sa filiale des offres entièrement intégrées et compatibles 5G à grande échelle.

Il s’agit d’une ré-architecture de VMware Cloud Foundation qui comprend VxRail et une infrastructure hyperconvergée conçue par les deux entreprises. Elle exploite une nouvelle technologie matérielle appelée SmartNIC développée en partenariat avec Nvidia pour apporter, selon Pat Gelsinger, à VMware Cloud Foundation des performances maximales, une sécurité Zero Trust et des processus d’exploitation simplifiés.

Une autre solution intégrée visant à catalyser la 5G est Dell EMC Ready pour la plateforme VMware NFV. Basée sur des normes ouvertes, elle s’appuie notamment sur des serveurs PowerEdge, VMware vSAN, des logiciels optimisés, vCloud Director ou VMware Integrated OpenStack, et prend en charge Kubernetes.

« La 5G est quelque chose d’énorme et pas seulement pour les fournisseurs de services. Je pense que la 5G d’entreprise va remplacer le Wi-Fi dans le monde », a encore déclaré le patron de VMware. « Les fournisseurs de services doivent « cloudifier » leur infrastructure afin de profiter de l’avantage d’une approche ouverte définie par logiciel. »