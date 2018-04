Lorsqu’en 2012 Konica Minolta avait racheté l’intégrateur de solutions d’infrastructures IT et bureautiques Serians (connu sous le nom de Burotec), d’aucuns ne donnaient pas cher de l’avenir de la société picarde. Cinq ans plus tard, force est de constater que l’entreprise existe toujours – même si cette fois ses jours sont comptés – et surtout que l’opération est un succès.

L’activité n’a cessé de croître depuis 2012, passant de 30 M€ à 51 M€ sur l’exercice clos fin mars 2017. L’IT, qui représente l’essentiel de son activité, devait même dépasser les 50 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2018 clos la semaine dernière. Soit le double de son poids de 2012 et 14% de plus que l’année précédente. L’effectif dédié à l’IT a également doublé entre 2012 et aujourd’hui, à 300 personnes.

« On assiste à une véritable accélération de notre croissance dans l’IT en 2017 », expose Morgan Leucat, directeur en charge des offres de Konica Minolta France. Une accélération qui est le résultat selon lui de la fusion des équipes de vente dédiées à l’IT de Serians avec les équipes de vente dédiées à l’impression de Konica Minolta. « Ce regroupement des équipes a eu un effet d’entraînement important sur les managers qui ont vu l’avantage de pousser des projets IT sur les clients traditionnels impression », justifie-t-il.

Ce rapprochement des équipes de ventes est l’aboutissement d’un processus de fusion entre Serians et Konica Minolta qui aura duré cinq ans et qui se sera déroulé « sans heurts », selon Morgan Leucat. Un processus qui s’est conclu ce 1er avril par le transfert des actifs de Serians à Konica Minolta avant sa dissolution complète en juillet prochain.

Mais, bien que fondues dans les équipes Konica Minolta, les équipes IT de Serians conservent leur identité. « Le but de cette opération, c’est de répondre à tous les besoins des clients en réunissant au sein des mêmes équipes des compétences de plus en plus considérées comme complémentaires par les clients, avec d’une part des compétences en impression et en solutions de gestion documentaire et de l’autre des compétences en gestion d’infrastructures et en solutions de gestion d’entreprise », poursuit Morgan Leucat.

Au-delà de cette complémentarité des offres, Konica Minolta souhaite répondre à la demande grandissante de ses clients pour une simplification de leur informatique. « À l’instar des grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises aspirent à se recentrer sur leur cœur de métier et à externaliser leur informatique ».

La réponse de Konica Minolta à cette demande est le workplace Hub, une plateforme applicative développée en interne qui réunit sur un seul support physique – un multifonction Konica Minolta équipé d’une lame serveur HPE par exemple – toutes les fonctions informatiques de base utiles à une PME : Wifi, pare-feu, anti-malware, suite collaborative, monitoring… Cette plateforme, à laquelle Konica travaille depuis plus d’un an, devrait être finalisée d’ici à cet été et lancée officiellement cet automne. Elle sera accompagnée d’une place de marché qui permettra de provisionner les applications à la carte et sera commercialisée sous forme d’abonnement mensuel.