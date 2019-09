Avec 17% de parts de marché au premier semestre 2019, Konica Minolta Business Solutions domine le marché français de l’impression numérique d’entreprise, annonce Konica Minolta Business Solutions, citant les derniers chiffres du cabinet infoSource. Konica Minolta surpasse Ricoh qui se classe second avec 15,2% de parts de marché. Par marché de l’impression numérique d’entreprise, InfoSource entend le marché des multifonctions A3 et A4 (couleurs et noir & blanc confondus) pour lesquels les entreprises souscrivent un contrat de location de type coût à la page. En revanche, les imprimantes vendues hors contrat de location, ne sont pas prises en compte.

Konica Minolta est l’acteur qui enregistre la plus forte progression sur l’impression « Office » (A3+A4) avec 21,4% de progression par rapport au 1er semestre 2018, poursuit le constructeur. Sur le marché de l’impression de production qui correspond aux ventes et placements de presses numériques de production (destinées aux centres de reprographie intégrés ou aux professionnels des arts graphiques), Konica Minolta conserve sa place de leader avec 38% de parts de marché, position détenue depuis 2012 (matériels couleurs et noir & blanc confondus).

Cette première place sur le marché français des multifonctions est le fruit de la stratégie d’expansion lancée il y a 3 ans, rappelle Konica Minolta. Celle-ci a donné lieu au rachat de deux distributeurs importants : Dactyl-OMR, rebaptisé récemment Konica Minolta Centre Loire (KMCL), qui représente 270 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros et, plus récemment, Sequoïa, groupe de 179 collaborateurs basé à Metz réalisant 49 M€ de chiffre d’affaires annuel. KMBS revendique 566 millions d’euros pour l’exercice 2018. À fin mars 2019, le chiffre d’affaires de Konica Minolta Business Solutions France, sa principale entité en France, était de 433,8 M€, en croissance de 10% par rapport à l’exercice précédent.