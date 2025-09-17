Du nouveau chez Koesio : Fabien Damotte est promu responsable solutions & partenariats de l’ESN drômoise. En outre, dans sa logique de recentration de son activité de revendeur et de prestataire IT autour des besoins des TPE et PME, Koesio acquiert l’éditeur Ededoc et sa solution de gestion documentaire et de facturation électronique pour un montant non divulgué.

Dirigé par Philippe Mary, Ededoc a son siège à l’est d’Angoulème. L’éditeur revendique plus de 3.000 clients et une moyenne de 12 millions de documents traités chaque année depuis ses débuts en 2015.

« Nous étions déjà actionnaire d’Ededoc et nous en prenons le contrôle à 100% », confie Arnaud Velthuizen, directeur général adjoint nouvelles offres et impression au sein du groupe Koesio et président d’EBEN, à notre confrère de Distributique. « Nous réalisons déjà 10 millions d’euros de CA annuel sur cette solution et l’arrivée de la facture électronique nous donne une sacrée opportunité de croissance ».

Suite à ce rachat, il est prévu que les équipes d’Ededoc rejoignent celles de Koesio.

Par ailleurs, des fonctionnalités d’Ededoc seront ajoutées à Kiosk, la plateforme de services de Koesio pour les PME dont le lancement est prévu à la fin de ce mois de septembre.