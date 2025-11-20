Katun Corporation (Katun), fournisseur d’imprimantes multifonctions Arivia (MFP) et principal fournisseur de consommables d’impression équivalents aux OEMs pour les imprimantes, les copieurs et les MFP, est fier d’annoncer que Chenyi Chiu a été nommé Chief Executive Officer (CEO) de Katun avec effet immédiat.

Depuis qu’il a rejoint Katun en tant que Directeur de la Stratégie en septembre 2024, Chenyi a toujours fait preuve d’une perspicacité stratégique exceptionnelle, d’un leadership collaboratif et d’un engagement profond à conduire la croissance et la transformation continues de Katun. Grâce à sa vaste expérience en matière de développement stratégique, d’excellence opérationnelle et d’expansion mondiale, Chenyi a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la vision à long terme de l’entreprise.

En tant que PDG, M. Chenyi dirigera les initiatives stratégiques axées sur la croissance de l’entreprise et l’élargissement du portefeuille de produits de Katun. Son sens des affaires et son esprit de collaboration font de lui le dirigeant idéal pour guider l’entreprise, tout en facilitant un dialogue ouvert et en veillant à ce que Katun reste agile et compétitive sur un marché en évolution rapide.

« Je suis honoré de diriger Katun dans sa prochaine phase de croissance et d’évolution », a déclaré Chenyi Chiu, PDG de Katun. « En tant que PDG, je m’engage à construire sur le solide héritage de Katun tout en faisant progresser l’innovation, la croissance et la collaboration. Soutenue par l’expertise de notre équipe mondiale, Katun continuera à offrir une valeur et un partenariat exceptionnels à nos revendeurs et à leurs clients. »

L’ancien PDG de Katun, Kuoying Wang, a été nommé Président de General Plastic Industrial Co. Ltd (GPI), la société mère de Katun, en juillet 2025. Parallèlement à cette nouvelle nomination, il reste Président de Katun, poste qu’il occupe depuis avril 2021.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Katun s’associe à Close the Loop pour lancer le programme de recyclage et de collecte de déchets « Katun Collects » en Europe
Katun Corporation (Katun), fournisseur d’imprimantes multifonctions (MFP) Arivia et principal fournisseur de consommables d’impression équivalents aux OEM pour imprimantes, copieurs et MFP, est fier d’annoncer le lancement de Katun Collects, un nouveau programme de collecte...

Elie Choukroun est nommé Directeur Général Adjoint chez Katun pour la région EMEA
Katun Corporation (Katun), fournisseur d’imprimantes multifonctions Arivia  (MFP) et fournisseur de consommables pour les imprimantes, les copieurs et les MFPs, annonce la nomination de Elie Choukroun au poste de Directeur Général Adjoint pour la région...

HP lance deux copieurs dédiés PME
Le constructeur de solutions d’impression lance deux copieurs à destination des PME, les CM6040 MFP et CM6030 MFP. Maître mot de ces nouveaux produits, qui seront vendus en mode coût à la page, la flexibilité....

Oracle a-t-il décidé de laisser mourir Sun ?
class= » alignleft size-full wp-image-26938″ style= »margin: 6px; float: left; » alt= »OracleSun » src= »https://www.channelnews.fr:8080/wp-content/uploads/2009/08/OracleSun.jpg » width= »75″ height= »75″ width= »75″ height= »75″ /  ...

Samsung débarque sur le marché de l’impression jet d’encre
Le constructeur coréen vient d’annoncer son arrivée en juillet sur le marché français de l’impression jet d’encre, avec le secret espoir de conquérir une position comparable à celle qu’il occupe déjà sur le segment du...