Katun Corporation (Katun), fournisseur d’imprimantes multifonctions Arivia (MFP) et principal fournisseur de consommables d’impression équivalents aux OEMs pour les imprimantes, les copieurs et les MFP, est fier d’annoncer que Chenyi Chiu a été nommé Chief Executive Officer (CEO) de Katun avec effet immédiat.

Depuis qu’il a rejoint Katun en tant que Directeur de la Stratégie en septembre 2024, Chenyi a toujours fait preuve d’une perspicacité stratégique exceptionnelle, d’un leadership collaboratif et d’un engagement profond à conduire la croissance et la transformation continues de Katun. Grâce à sa vaste expérience en matière de développement stratégique, d’excellence opérationnelle et d’expansion mondiale, Chenyi a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la vision à long terme de l’entreprise.

En tant que PDG, M. Chenyi dirigera les initiatives stratégiques axées sur la croissance de l’entreprise et l’élargissement du portefeuille de produits de Katun. Son sens des affaires et son esprit de collaboration font de lui le dirigeant idéal pour guider l’entreprise, tout en facilitant un dialogue ouvert et en veillant à ce que Katun reste agile et compétitive sur un marché en évolution rapide.

« Je suis honoré de diriger Katun dans sa prochaine phase de croissance et d’évolution », a déclaré Chenyi Chiu, PDG de Katun. « En tant que PDG, je m’engage à construire sur le solide héritage de Katun tout en faisant progresser l’innovation, la croissance et la collaboration. Soutenue par l’expertise de notre équipe mondiale, Katun continuera à offrir une valeur et un partenariat exceptionnels à nos revendeurs et à leurs clients. »

L’ancien PDG de Katun, Kuoying Wang, a été nommé Président de General Plastic Industrial Co. Ltd (GPI), la société mère de Katun, en juillet 2025. Parallèlement à cette nouvelle nomination, il reste Président de Katun, poste qu’il occupe depuis avril 2021.