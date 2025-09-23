Katun Corporation (Katun), fournisseur d’imprimantes multifonctions Arivia  (MFP) et fournisseur de consommables pour les imprimantes, les copieurs et les MFPs, annonce la nomination de Elie Choukroun au poste de Directeur Général Adjoint pour la région EMEA.

Avec plus de 30 ans d’expérience en tant que manager dans les secteurs de l’impression et de l’informatique, Elie est connu pour sa capacité à conduire des transformations et à assurer une croissance durable. Il a précédemment occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Ricoh, plus récemment en tant que Président de Ricoh France, où il a mené avec succès une transformation stratégique majeure et réalisé une croissance soutenue et rentable.

« Nous sommes ravis d’accueillir Elie au sein de l’équipe de direction de Katun », a déclaré Heidi Boller, Directrice Générale de Katun EMEA. « Sa capacité à mettre en place des organisations commerciales performantes et à stimuler la croissance du chiffre d’affaires fait de lui le leader idéal pour faire passer notre stratégie EMEA à la vitesse supérieure et renforcer notre leadership dans toute la région. »

Dans ses nouvelles fonctions, Elie sera le fer de lance de la stratégie commerciale de Katun EMEA, en mettant l’accent sur l’expansion de la présence de l’entreprise sur les marchés clés, sur le renforcement de l’engagement des clients et sur la croissance de l’activité MFP d’Arivia.

« Je suis honoré de rejoindre Katun à un moment aussi passionnant de son parcours », a déclaré Elie Choukroun. « L’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation, sa culture centrée sur le client et ses valeurs la distinguent fortement sur le marché. J’ai hâte de collaborer avec l’ équipe EMEA pour saisir de nouvelles opportunités tout en continuant à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

