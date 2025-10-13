Katun Corporation (Katun), fournisseur d’imprimantes multifonctions (MFP) Arivia et principal fournisseur de consommables d’impression équivalents aux OEM pour imprimantes, copieurs et MFP, est fier d’annoncer le lancement de Katun Collects, un nouveau programme de collecte et de recyclage pour le marché européen. Cette initiative, développée en partenariat avec Close the Loop, fournisseur mondial de solutions de développement durable, représente une avancée significative dans le soutien de l’engagement de Katun en faveur des principes de l’économie circulaire.

Katun Collects est conçu pour organiser la collecte et le recyclage responsable des cartouches de toner usagées, des composants et des pièces maîtresses, y compris les retours des imprimantes multifonctions Katun Arivia. En récupérant des matériaux précieux et en réduisant les déchets, le programme joue un rôle essentiel dans la minimisation de l’impact sur l’environnement tout au long du cycle de vie du produit.

Dans un premier temps, le programme sera proposé à des clients sélectionnés en Europe Occidentale et au Royaume-Uni, en mettant l’accent sur les partenaires des secteurs de l’impression et de la bureautique. Des projets d’extension à d’autres régions d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA) sont déjà en cours de développement. Les clients participants recevront les ressources et le soutien nécessaires pour retourner les produits usagés de manière efficace et responsable.

« La durabilité est au cœur de notre stratégie d’innovation », a déclaré Heidi Boller, Directrice Générale de Katun pour la région EMEA. « Avec Katun Collects, nous ne réduisons pas seulement notre empreinte environnementale, mais nous créons également une voie permettant à nos clients de contribuer à un avenir plus circulaire et durable. Notre partenariat avec Close the Loop garantit que les matériaux collectés sont traités selon les normes environnementales les plus strictes. »

« Le partenariat avec Katun sur cette initiative souligne notre vision commune de faire progresser les solutions circulaires à l’échelle mondiale », a déclaré An Magerman, Directeur Général – Circular Solutions EMEA chez Close the Loop. « Grâce à des programmes tels que Katun Collects, nous transformons nos engagements en matière de développement durable en résultats mesurables, en donnant une seconde vie aux produits et en soutenant un monde sans déchets. »

Close the Loop, leader reconnu dans la récupération des produits et des ressources, apporte des décennies d’expertise dans la gestion d’une logistique de recyclage complexe et des processus de récupération des matériaux. Ses capacités garantissent que les articles collectés sont reconditionnés, réutilisés ou recyclés de manière responsable, conformément aux objectifs plus larges de Katun en matière d’économie circulaire.

Le programme Katun Collects vise à récupérer plus de 50 tonnes de cartouches et de composants usagés par an, dont la majorité sera réutilisée sous forme de cartouches remises à neuf. Cela réduira considérablement la quantité de matériaux mis en décharge et renforcera l’engagement des deux entreprises en faveur d’une gestion responsable du cycle de vie des produits.

En savoir plus sur les initiatives de Katun en matière de recyclage.