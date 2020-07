La crise sanitaire n’a pas trop pesé sur les résultats de Juniper Networks. A l’issue des trois mois clos le 30 juin, le spécialiste des réseaux sécurisés a engrangé un chiffre d’affaires de 1,09 milliard de dollars, en baisse de 1% d’une année sur l’autre et en progression de 9% en séquentiel. La marge opérationnelle GAAP a progressé de 7,5% en glissement annuel et de 3,9% comparé au premier trimestre pour atteindre 8,3%. En termes non-GAAP elle a reculé de 15,9% sur un an et progressé de 7,5% comparé aux trois mois précédents pour s’établir à 14,3%.

Le bénéfice net GAAP a atteint 61,2 millions de dollars, soit une augmentation de 32% d’une année sur l’autre et un bond de 200% séquentiellement, ce qui se traduit par un bénéfice dilué par action de 0,18 dollar. En baisse de 17% d’une année sur l’autre et en hausse de 51% comparé au trimestre précédent, le bénéfice net non-GAAP s’est établi à 116,3 millions de dollars.

« Nous avons enregistré de meilleurs résultats que prévu pour le mois de juin, avec des revenus et un bénéfice par action non-GAAP dépassant le point médian de nos prévisions Nous abordons le troisième trimestre avec un carnet de commandes solide et nous sommes optimistes quant à notre capacité à relever les défis en matière de chaîne d’approvisionnement liés au Covid-19 et à améliorer notre rentabilité au cours du prochain trimestre »,commente dans un communiqué le directeur financier de l’entreprise, Ken Miller.

« Nous avons connu une forte demande au cours du trimestre de juin, car notre différenciation technologique combinée à notre exécution de mise sur le marché a entraîné un deuxième trimestre consécutif de croissance des commandes », explique de son côté le CEO de Juniper, Rami Rahim. « Bien que l’environnement macroéconomique mondial soit toujours incertain, l’importance stratégique de notre channel mondial n’a jamais été aussi claire et nous restons confiants quant aux perspectives à long terme de notre entreprise. »

Pour le trimestre qui se clôturera le 30 septembre, la société table sur des revenus avoisinant (à 50 millions de dollars près) 1,125 milliard de dollars, sur une marge brute proche de 59,5% et sur un bénéfice net par action non-GAAP d’environ 0,43 dollar.