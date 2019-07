Juniper Networks améliore ses résultats. L’équipementier de Sunnyvale enregistre en effet pour le deuxième trimestre de son exercice un chiffre d’affaires de 1,10 milliard de dollars, en baisse de 8% sur un an mais en hausse de 10% en séquentiel. La marge opérationnelle GAAP s’est établie à 7,5%, en recul par rapport aux 13,3% enregistrés au deuxième trimestre de 2018 mais en hausse comparé aux 4,3% du premier trimestre de 2019. Le bénéfice net GAAP a atteint 46,2 millions de dollars, en chute de 60% par rapport à l’année précédente mais en progression de 49% en séquentiel, ce qui a donné un résultat dilué par action de 0,13 dollar.

« Nous avons enregistré des tendances encourageantes au cours du trimestre de juin, avec une croissance séquentielle des revenus à travers tous les secteurs et technologies », déclare dans un communiqué de la société son directeur général, Rami Rahim. « Nous progressons dans nos efforts de transformation des ventes qui, alliés à notre solide portefeuille d’opportunités, restaurent la confiance envers notre capacité non seulement à générer une croissance séquentielle des revenus tout au long de l’année, mais également à un retour à une croissance d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre. » « Nous avons réalisé des progrès substantiels pour atténuer l’impact des augmentations tarifaires en Chine et continuerons d’optimiser notre chaîne d’approvisionnement. Ces facteurs, parallèlement à la croissance séquentielle du chiffre d’affaires au second semestre, ainsi qu’une gestion rigoureuse des coûts nous permettre d’améliorer la rentabilité au second semestre 2019 », ajoute de son côté le directeur financier, Ken Miller.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les investissements s’élevaient au 30 juin à 2,88 milliards de dollars, contre 3,53 milliards de dollars au 30 juin 2018 et à 3,50 milliards de dollars au 31 mars 2019. Les flux de trésorerie nets générés par les activités pour le deuxième trimestre se sont élevés à 88,8 millions de dollars, contre 170,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2018 et 159,4 millions de dollars au premier trimestre 2019.

Le conseil d’administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,19 dollar par action à verser le 25 septembre 2019.

En raison de la hausse des tarifs en Chine et de la hausse du taux d’imposition, Juniper s’attend pour l’ensemble de l’exercice à un bénéfice par action non-GAAP situé à l’extrémité inférieure de la fourchette précédemment définie, soit 1,70 dollar à 1,80 dollar.

Pour le trimestre en cours, les revenus devraient s’élever à environ 1,15 milliard de dollars (plus ou moins 30 millions de dollars). La marge brute non-GAAP est attendue à environ 60,0%. Juniper prévoit un bénéfice net par action non-GAAP d’environ 0,46 dollar.