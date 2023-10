L’administration du président américain Joe Biden annonce vouloir interrompre les livraisons de puces d’intelligence artificielle (IA) conçues par Nvidia à la Chine. Cette mesure s’applique dans un cadre plus large visant à empêcher l’armée chinoise de bénéficier des technologies de pointe américaines. D’autres pays sont concernés par ces restrictions, dont la Russie et l’Iran.

Les concepteurs de puces chinois Moore Threads Technology Co et Biren Intelligent Technology sont mis sur une liste noire. Les deux start-ups chinoises ont en effet été fondées par d’anciens employés de Nvidia en Chine et visent à concurrencer le géant américain des puces d’IA.

La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, souligne que l’administration américaine ne cherche pas à nuire aux autorités de Pékin sur le plan économique mais à entraver le développement militaire de la Chine.