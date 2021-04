Au cours d’une visioconférence avec la Maison Blanche et d’autres leaders technologiques, le CEO d’Intel, Par Gelsinger, a exhorté lundi Joe Biden et l’administration US à financer la relocalisation aux Etats-Unis d’une partie de la fabrication de semi-conducteurs, afin de résoudre une partie des problèmes d’approvisionnement mais aussi dans l’intérêt de la sécurité nationale, rapporte CRN.

« Je pense que notre objectif devrait être qu’un tiers de l’offre de semi-conducteurs devrait être de retour sur le sol américain et produite par des sociétés américaines », avait auparavant déclaré Pat Gelsinger dans une interview accordée à CNBC. En 1990, les Etats-Unis concentraient 37% de la production de semi-conducteurs, contre à peine 12% aujourd’hui, l’Asie dominant le secteur avec plus de 70% de part de marché.

« Nous sommes devenus beaucoup trop dépendants de trop nombreux petites fournisseurs en Asie. Nous avons besoin d’une chaîne d’approvisionnement plus équilibrée à l’échelle mondiale », a-t-il ajouté avant de rappeler qu’Intel avait annoncé le mois dernier un investissement de 20 milliards de dollars pour étendre sa capacité de fabrication aux USA.

Le dirigeant vise à obtenir un financement de 50 milliards de dollars pour la fabrication de puces dans le cadre du plan de relance de l’économie américaine de 1.900 milliards de dollars adopté par le Congrès. « Le plan reconnaît que l’investissement d’aujourd’hui conduira à une augmentation de la recherche et du développement technologiques, à l’innovation, à la création d’emplois, à des chaînes d’approvisionnement durables et à une fabrication de pointe pour demain. Nous pensons que ce programme peut aider à restaurer le leadership américain dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs, C’est une véritable opportunité pour notre pays », a indiqué Pat Gelsinger. « Aujourd’hui, nous sommes à 12% et nous nous dirigeons vers moins de 10%. C’est la technologie la plus critique dont nous allons perdre le contrôle dans cette chaîne d’approvisionnement, nous devons agir maintenant. Nous devons non seulement aplanir cela, mais commencer la remontée. »