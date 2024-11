Bousculé par la disparition soudaine de son directeur des opérations Arnaud Rouzade en juin dernier, le groupement d’intégrateurs télécoms et réseau s’est décidé à lui trouver un remplaçant. Profitant de son congrès annuel à Nîmes les 16, 17 et 18 octobre dernier, Groupe Convergence a officialisé le recrutement au même poste de Jean-Fabrice Estrampes, qui occupait jusqu’à présent la direction commerciale de l’opérateur Coriolis. Il reprend notamment les missions de direction commerciale et de développement d’Arnaud Rouzade. En parallèle, Convergence a annoncé la promotion du responsable de l’exploitation, Florian Bertaud, au poste de directeur général, et le recrutement d’un directeur financier adjoint, Nicolas Theous.

Ces nominations interviennent dans un contexte de forte croissance pour la centrale du groupement, passée en 5 ans d’une douzaine à plus de 60 salariés. Elle réalise désormais plus de 20 M€ de chiffre d’affaires annuel, dont 15 M€ sur son métier d’opérateur de services. Le réseau Convergence revendique désormais 138 adhérents, représentant plus de 1.000 salariés et réalisant plus de 200 M€ de chiffre d’affaires. Sous l’impulsion de son président Jean-Michel Texier, le groupe entend poursuivre l’extension de son catalogue en se renforçant dans la mobilité et le multimédia (affichage dynamique) et en se lançant dans l’infogérance IT et la 5G privée.