Après 18 mois d’offres sur mesure déployées chez des clients d’envergure, Jaguar Network continue d’innover en lançant son offre Smart COM de nouvelle génération qui réunit les fonctionnalités de communication et de collaboration indispensables aux entreprises. Au cœur d’une plateforme de téléphonie hébergée, cette solution développée en partenariat avec Broadsoft intègre les outils de communications unifiées à destination des PME, des ETI ou des grands comptes.

Des outils collaboratifs au service de la productivité

La généralisation de la connectivité à haut débit via fibre optique (FTTO ou FTTH) permet de profiter pleinement de la puissance et de la flexibilité des outils collaboratifs : visioconférence, messagerie instantanée, partage de fichiers, numéros dédiés. La simplicité de l’accès depuis un poste fixe ou en mobilité répond parfaitement aux nouveaux enjeux du travail en permettantnotamment de disposer des outils d’entreprise en situation d’échanges intersites et de télétravail.

Une implémentation simple et adaptée aux profils utilisateurs

La migration d’une solution de téléphonie traditionnelle vers la technologie Smart COM est facilitée par la portabilité des numéros existants et l’activation d’une application qui vient en remplacement des solutions de type PABX/Centrex. Avec le modèle d’utilisation « as a service » impulsé par le cloud, le nombre de licences peut être ajusté selon le nombre d’utilisateurs. Les fonctionnalités différenciées embarquées dans les licences Basic, Standard et Premium s’adaptent à chacun des usages et mettent immédiatement à disposition des collaborateurs des packs d’outils spécifiques, sans aucun engagement. Ainsi, Smart COM contribue activement à la productivité, l’efficacité et au confort au travail des utilisateurs en entreprise.

Des investissements optimisés, une disponibilité assurée

Chaque collaborateur peut consacrer pleinement son temps et son énergie aux projets qu’il mène grâce à un accès à une interface, mise à jour en continu, et disponible sur ordinateur, mobile ou téléphone fixe.

La solution est hébergée en datacenter pour optimiser les investissements, la maintenance et l’obsolescence des équipements de téléphonie traditionnelle. La redondance des infrastructures réseau et datacenter garantit la continuité d’exploitation au travers d’une disponibilité du service à 100%.

Un accélérateur essentiel de la transformation numérique

Marie Casanova, chef de produit Télécom, précise « Chez Jaguar Network, nous avons conçu ce service de communications unifiées qui optimise la téléphonie en entreprise. A l’heure de la fin du RTC, Smart COM concourt à la transformation numériquetout en offrant aux utilisateurs une suite complète d’applications pour mieux communiquer .»

Le centre de services Jaguar Network, situé en France, est accessible en 24/7 afin d’accompagner ses clients et partenaires dans le déploiement et l’exploitation de cette solution.