Le PMU renouvelle sa confiance à Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, pour le pilotage de son réseau télécom sur une seule et même infrastructure qui relie 80 hippodromes. La société mise ainsi sur la connectivité, la sécurité et la performance pour connecter ses sites en France et répondre aux exigences transactionnelles liées à la prise de pari hippique.

Une solution innovante et robuste pour maîtriser ses flux télécoms

Soucieux d’offrir un service de connectivité toujours plus performant à ses clients, le PMU a mis en place le « projet Synergie » pour rationaliser ses besoins en réseaux télécoms et unifier les processus des directions informatiques des diverses entités de la filière hippique contribuant à la prise de paris.

En s’appuyant sur les infrastructures de l’opérateur Jaguar Network, leader en ce domaine, le PMU répond ainsi pleinement à ses nouveaux enjeux numériques : une plus grande performance et une facilité de pilotage centralisé de son réseau, tout en optimisant ses coûts.

« Après une étude approfondie des solutions du marché, le choix de Jaguar Network s’est imposé comme une évidence au regard de la qualité de ses infrastructures, de son expertise, des engagements SLA forts ainsi que de l’évolutivité de ses services. Notre partenariat avec les équipes de Jaguar Network prend aujourd’hui une nouvelle dimension. C’est un véritable atout pour nous et pour les hippodromes, qui renforce le PMU comme une référence technologique dans l’univers des paris. » déclare Stéphane Boulanger, directeur des opérations et des systèmes d’information du PMU.

Un réseau unique de qualité et résilient

Concrètement, avec sa grande capillarité et son réseau de 165 000 km de fibre optique en propre, Jaguar Network connecte l’ensemble des sites concernés via deux adductions, raccordés sur des nœuds de raccordement backbone afin d’assurer une haute disponibilité du service et une totale redondance.

L’opérateur fournit des liens Internet très haut débit de plusieurs Gb, des services de type niveau 2 L2L et services points à points multipoints pour des flux vidéo, mais également des services niveau 3, type MPLS avec des classes de services sur des sites hautement stratégiques, avec une redondance des liens pour assurer la résilience des services.

Disponibilité accrue, sécurité renforcée, visibilité précise des flux permettent de maximiser l’utilisation du réseau. Enfin, l’évolutivité des services proposés par Jaguar Network offre au PMU la possibilité de moderniser sans cesse son infrastructure en accédant à de nouvelles fonctionnalités.

Une expertise technique en proximité

« Les équipes Jaguar Network savent être proactives et font preuve d’une grande maîtrise technique – ce qui est stratégique pour le PMU compte tenu de l’ampleur de notre projet de transformation, complète Stéphane Boulanger, directeur des opérations et des systèmes d’information du PMU. Lors de chaque grande compétition hippique, un responsable de compte et un ingénieur technique sont sur place pour accompagner nos équipes. Celles-ci peuvent ainsi compter sur l’expertise et la gestion à 100% des services par Jaguar Network. Cette proximité est un réel atout qui nous permet de nous concentrer sur notre cœur de métier. »

« Nous sommes fiers d’accompagner déjà depuis trois ans un si beau nom dans sa transformation digitale via des infrastructures robustes et une plateforme de pilotage unique. Cette solution permet aux différentes directions informatiques du PMU de piloter leurs besoins réseaux en ayant un seul interlocuteur et une grande équipe d’experts techniques qui leur sont dédiés. Nous avons pour ambition de maximiser la réussite de nos clients en optimisant leurs services réseaux de façon transparente, sûre, solide et avec un très bon rapport coût/efficacité. » déclare Fabrice Levy, directeur régional des ventes grands comptes IDF chez Jaguar Network.