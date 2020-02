Jaguar Network parmi les 10 premiers en Europe

Au travers de cette interconnexion en France, Jaguar Network, filiale B2B du groupe Iliad, fait partie des 10 premiers acteurs en Europe à proposer cette connectivité.

« Afin de soutenir la croissance des entreprises, l’adoption des technologies est désormais pleinement entrée dans les usages, pour autant le système d’information reste hybride et nécessite un réseau performant, flexible et sans coupures pour en garantir la continuité de service et d’exploitation. La garantie d’accès aux données devient vitale et le besoin de liens privés dédiés à faible latence devient indispensable pour sécuriser un accès de qualité aux applications critiques », souligne Kevin Polizzi, CEO fondateur de Jaguar Network.

L’intégration de Microsoft ExpressRoute dans la plateforme réseau multi-cloud Atlas Cloud Connect permet aux entreprises de construire des réseaux privés pour utiliser les applications et services Microsoft avec une disponibilité accrue et de faibles délais de latence, sans passer par l’Internet public.

Jaguar Network assure une connexion dédiée et supervisée UHD vers Microsoft Azure

En tant que partenaire Azure ExpressRoute™, Jaguar Network est désormais en mesure d’offrir une connectivité directe au cloud notamment vers Microsoft Azure, Office 365 et Microsoft Dynamics offrant tous les mécanismes de redondances.

Grâce à plus de 1000 accords de peering avec les opérateurs et sa présence dans 30 datacenters européen de proximité, le backbone opérateur dédié de l’entreprise Jaguar Network garantit une hybridation simplifiée entre des environnements cloud privés certifiés (HDS, ISO 27001 et PCI-DSS) et les services cloud IAAS et PAAS de Microsoft.

En tant qu’opérateur télécom et hébergeur de confiance, Jaguar Network met en place des architectures résilientes hautement personnalisées pour des PRA et PCA dans les environnements critiques. Les offres de télécommunications sont étudiées pour s’intégrer directement dans les infrastructures cloud et permettent une infogérance simplifiée des applications. Le tout couplé avec avec une sauvegarde de données hors site et une reprise après sinistre garantissant 100% de disponibilité pour vos applications les plus exigeantes.

Grâce à cette offre JN Cloud Connect pour ExpressRoute™, les entreprises peuvent accéder au cloud public sans les risques liés aux connexions Internet publiques habituelles. Avec une fiabilité accrue, un débit garanti et une sécurité renforcée, Jaguar Network accélère l’hybridation nécessaire des systèmes d’information.

« Nous sommes ravis qu’un acteur majeur du secteur des télécommunications tel que Jaguar Network obtienne la certification Microsoft ExpressRoute, et puisse ainsi proposer à ses clients une connectivité directe aux 3 cloud de Microsoft : Azure, Office 365 et Dynamics » indique Agnès Van de Walle, Directrice de l’entité One Commercial Partner de Microsoft France. ​