Avec une croissance de 30% de ses activités l’an dernier, le lancement de Free Pro qui a déjà séduit plus de 10 000 entreprises et l’arrivée de 150 nouveaux collaborateurs en 2021, Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, entend poursuivre sa très forte croissance dans les années à venir.

Jaguar Network lance ainsi une nouvelle campagne de recrutement en 2022 pour renforce son équipe de plus de 200 nouveaux talents . Ils rejoindront l’opérateur et hébergeur pour développer activement les offres fixes et mobiles Free Pro et les solutions Jaguar Network.

Jaguar Network bénéficie d’expertises reconnues dans l’univers des télécommunications, du cloud et des services managés et accompagne les entreprises dans leur transformation numérique – de la TPE aux grands groupes – en proposant des réponses adaptées à tous leurs besoins depuis plus de 20 ans.

Suite au succès du lancement des offres simples et innovantes Free Pro en 2021 et à la création d’un Centre d’expertise clients dédiées à ces offres, Jaguar Network entre dans une nouvelle phase d’accélération de sa croissance. Elle s’appuie pour cela sur son réseau historique ainsi que sur les infrastructures fibre d’iliad. Jaguar Network opère aussi un réseau de datacenters de proximité situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en termes d’écoconception, d’exploitation et de sécurité : certification HDS, ISO 27001 & PCI-DSS.

Acteur de proximité grâce à son réseau d’agences régionales et ses 400 collaborateurs, l’entreprise investit continuellement dans les infrastructures à très haute disponibilité et propose des services de nouvelle génération. Jaguar Network se positionne ainsi comme un acteur de pointe sur son marché.

Pour soutenir sa très forte croissance portée par l’ensemble de ses activités, Jaguar Network souhaite s’entourer de nouveaux talents qui renforceront ses équipes technique, support et commerciale. Il s’agit d’une formidable opportunité d’intégrer une structure agile, bienveillante et innovante qui place les valeurs d’engagement et de qualité de service au centre de sa stratégie de développement.

Les différents postes ouverts au sein de l’opérateur sont disponibles en temps réel sur https://www.jaguar-network.com/recrutement/ (Ingénieur commercial, Ingénieur avant-vente, Administrateur système, Chef de projet maîtrise d’ouvrage, Ingénieur déploiement système, Technicien datacenter, Technicien service client, etc.)

Denis Planat, Directeur Général de Jaguar Network : « Jaguar Network entre dans une nouvelle dimension. Notre projet d’entreprise repose sur des bases solides qui expliquent notre succès. Pour conserver notre qualité de service, continuer d’innover et répondre au mieux aux nouvelles attentes de tous nos clients, TPE et grands groupes en passant par les organisations publiques, nous allons nous entourer de passionnés qui partagent notre vision et qui souhaitent se projeter à long terme au sein de notre groupe. Nous leur permettrons ainsi d’évoluer, de travailler sur des projets passionnants et d’intégrer de nouvelles expertises en continu. »