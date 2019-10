Acteur de l’innovation présent sur les marchés du cloud, des télécoms et de l’IoT, Jaguar Network démontre la qualité et la performance de son système d’information client. La sécurité des données reste ainsi la première priorité de l’opérateur de services de confiance.

Concrètement, les certifications ISO 27001 et HDS sont un gage fort pour développer de nouvelles offres innovantes adressées au monde de la santé et à ses partenaires dans un environnement où les données personnelles liées au secret médical nécessitent la mise à disposition de technologies simples et compétitives.

L’attribution de ces certifications délivrées par AFNOR permet désormais aux équipes d’experts de Jaguar Network de proposer leurs services d’hébergement en datacenter, cloud et infogérance à tous les professionnels du monde de la santé et des sciences de la vie (e-santé, medtech, biotech, …). Dans un contexte où la souveraineté numérique émerge comme une exigence essentielle, les 160 000 km de fibre optique du réseau Jaguar Network facilitent le raccordement entre les systèmes d’informations des établissements de santé et les datacenters HDS.

Julien Salgado, RSSI chez Jaguar Network précise : « Nous sommes fiers d’annoncer cette double certification qui s’inscrit dans le prolongement de nos précédents agréments. L’échange et l’hébergement des données de santé sont aujourd’hui des projets stratégiques qui nécessitent de se conformer à un cadre réglementaire très précis. Nous avons démontré notre capacité à y répondre efficacement et à proposer à nos clients de s’appuyer sur des infrastructures de confiance. Dans ce contexte, nous sommes notamment en mesure d’administrer de bout en bout leurs différents équipements. »

À travers ces nouvelles capacités, Jaguar Network rejoint donc le cercle très fermé des sociétés certifiées et met en avant sa volonté de faire évoluer en continu son organisation, ses processus et ses outils pour offrir une sécurité optimum à ses clients. Ces spécificités permettent au groupe d’investir avec ses partenaires sur les nouveaux métiers au travers de sa division IoT. La télémédecine, le suivi patient, les nouveaux services, sont nombreux à s’appuyer sur une infrastructure cloud sécurisée permettant d’optimiser les budgets de projets innovants.

Nicolas Pitance, directeur des datacenters chez Jaguar Network : « Nous allons continuer d’investir en France pour garantir une qualité de service à 100%. Notre mission est d’accompagner l’innovation et l’émergence de nouveaux services au travers de la création de nouvelles infrastructures en région pour œuvrer à plus de croissance. D’ores et déjà, Jaguar Network envisage de passer de nouvelles certifications pour conserver son avantage concurrentiel et sa place de leader parmi les principaux acteurs du marché français. »