Jaguar Network a depuis toujours l’ambition d’offrir à ses clients une sécurité maximale pour leurs données – et ce, quel que soit leur secteur d’activité. L’hébergeur et opérateur cloud l’a encore prouvé en ce début d’année 2021 en étendant massivement le périmètre de ses certifications.

ISO 27001 – une sécurité des données renforcée au niveau national

Après ses datacenters de Marseille (MRS01), Lyon (LYO02) et Limonest (LYO03), Jaguar Network obtient la certification ISO 27001 en colocation et services managés pour ses infrastructures dans :

> 5 datacenters à Paris (PA2/PA3, PA6, PA7, FR-PAR1 et FR-PAR5)

> 2 datacenters à Marseille (FR-MRS1 et FR-MRS2)

> 1 datacenter à Lyon (LYO01)

> 1 datacenter à Bordeaux (BDX01)

Une volonté assumée pour l’entreprise, mais également pour ses clients qui bénéficient naturellement d’un gage de sécurité supplémentaire pour leurs données. Jaguar Network renforce ainsi la très grande redondance de ses infrastructures entre Paris, Lyon et Marseille. Par ailleurs, l’entreprise appuie son ancrage technique dans le Sud-Ouest avec un nouveau datacenter à Bordeaux.

HDS – Une croissance accélérée dans le domaine de l’hébergement de données de santé



En complément, Jaguar Network a étendu sa certification « Hébergeur de Données de Santé » en colocation et services managés aux datacenters de Paris (PA2/PA3, PA6, PA7, FR-PAR1 et FR-PAR5) et de Marseille (FR-MRS1 et FR-MRS2). Cette certification est déjà en place dans ses datacenters opérés en propre depuis 2018.

L’objectif étant de s’adapter aux enjeux du monde de la santé et d’étendre son offre multi-cloud Atlas healthcare à d’autres régions. Se rapprocher des GHT via la mise à disposition de technologies simples et accessibles à l’ensemble de l’écosystème santé/biotechs.

PCI-DSS – Une avancée significative dans le monde bancaire

Avec un datacenter marseillais (MRS01) certifié PCI-DSS pour ses offres de mise à disposition de salles blanches, Jaguar Network affiche sa volonté d’adapter ses produits aux nouveaux besoins de ses clients, eux même à la conquête du marché des usages.

Un référentiel de sécurité des données exigeant, qui s’applique à l’ensemble des acteurs de la chaîne de paiement. Un avantage non négligeable depuis l’accélération des transactions en ligne.

Ces nouvelles certifications démontrent l’importance critique de la sécurité des données informatiques pour les entreprises, dans un momentum où de nombreuses normes et régulations viennent structurer un marché de la donnée basé sur la confiance. L’entreprise confirme ainsi sa vision en mettant à la disposition de ses clients et partenaires des services de nouvelle génération, conforme à ses valeurs et engagements :

> Garantie : continuité d’activité et protection des équipements

> Expertise : sécurité opérationnelle, intégrité, traçabilité et confidentialité assurées

> Proximité : configuration ajustée et évolutive

> Transparence : visibilité sur la sécurité des équipements