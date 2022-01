Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning spécialisé dans la gestion des prévisions des ventes et la planification de la supply chain , étoffe son équipe de direction en accueillant Cédric HUTT au poste de Chief Product Officer (CPO). Cette décision stratégique s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour la société qui a sensiblement développé ses parts de marché lors de son dernier exercice et recruté plus de quinze nouveaux talents.

Dans le cadre de sa mission, Cédric sera en charge de piloter la roadmap produit des solutions de l’éditeur et d’encadrer l’équipe de Chefs de produits (Product Owners). Il va donc jouer un rôle de premier plan dans l’évolution de l’offre de Colibri et lui permettre de conserver son avantage concurrentiel en positionnant l’innovation au centre de sa stratégie de croissance.

Pour mener à bien sa mission, Cédric peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle dans les secteurs de l’IT et de la supply chain qu’il a acquise dans des structures de premier plan à l’image de Dassault Systèmes, Intentia Consulting, QAD-Dynasys et dernièrement Azap où il était Directeur technique (CTO). Cédric, 58 ans est ingénieur diplômé de SupMéca et titulaire d’un doctorat en intelligence artificielle délivré à CentraleSupélec.

Cédric HUTT « Colibri a développé une solution métier simple à utiliser, robuste, financièrement accessible et nativement pensée pour le Cloud. Il s’agit d’un réel différenciateur sur le marché qui va permettre à toutes les entreprises de réaliser avec succès leurs projets. Je suis fier de rejoindre Colibri et de participer à cette aventure palpitante et riche de sens. Colibri se positionne en véritable Game Changer et va devenir à court terme une référence incontournable sur le marché S&OP en France. »

Nicolas COMMARE « COLIBRI est une solution qui séduit de plus en plus d’entreprises, avec des attentes fortes en termes de rapidité de mise en place, de qualité de solutions et de complétude fonctionnelle. Nous avons choisi d’investir sur des profils d’Excellence, tels que Cédric, afin de structurer notre activité, nous aider à grandir, et ainsi accélérer notre croissance ».