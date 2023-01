Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, confirme son très fort dynamisme sur son dernier exercice en passant la barre des deux millions d’euros. Ce faisant, l’éditeur réalise une croissance de plus de 35% par rapport à 2021 et affiche un taux de réengagement clients de 100%.

Colibri propose une application de nouvelle génération à destination des sociétés qui souhaitent améliorer leurs processus de Supply Chain Management en toute agilité. À ce jour, Colibri réunit 33 talents ( dont 7 nouveaux recrutés en 2022) et réalise chaque année une croissance exponentielle sur un secteur particulièrement concurrentiel et stratégique.

En 2022, Colibri a poursuivi ses innovations et développé ses parts de marché auprès de nouveaux clients. Dans ce contexte, plus de 18 nouveaux contrats ont été signés sur les douze derniers mois. Des extensions de projets auprès des clients existants ont aussi été effectuées.

Ces très bons résultats s’expliquent par une expertise métier et un parcours d’adoption unique visant à accompagner les clients de bout en bout dans leurs projets de modernisation de leur SupplyChain. Pour accompagner son développement, Colibri va investir des ressources importantes et faire évoluer en continu ses équipes et ses produits.

Nicolas Commare, CEO de Colibri : « Nous sommes heureux d’annoncer une très nette croissance de nos résultats et de poursuivre notre dynamique de développement. Colibri a su se développer de manière industrielle et répondre aux enjeux de transformation et de numérisation de la Supply Chain des entreprises les plus exigeantes. Notre offre de Sales & Operations Planning se positionne comme l’une des plus innovantes et performantes du marché. Nous allons continuer d’investir pour innover et conserver notre avantage concurrentiel. »

Pour accompagner son développement, Colibri a d’ores et déjà prévu de compléter ses équipes et de s’entourer de nouveaux talents dans l’ensemble de ses départements : techniques, commerce ou encore support.