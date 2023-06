Anticipant la disparition annoncée du quadrant magique consacré aux outils de gestion des services informatiques (ITSM), dont il était l’un des leaders depuis des années, Ivanti fait évoluer son positionnement stratégique vers l’expérience numérique des employés (digital employee experience ou DEX), successeur désigné de l’ITSM dans la nomenclature Gartner.

Le DEX élargit la notion d’ITSM en partant du ressenti de l’utilisateur et en tenant compte des situations de télétravail. Ivanti voit dans le DEX le point de convergence des trois piliers de son offre actuelle : l’ITSM, son offre historique, mais également la gestion unifiée des terminaux (UEM), et la sécurité, deux piliers issus des rachats de Mobile Iron, Pulse Secure, Cherwell et RiskSense en 2020 et 2021.

Ivanti présentera les opportunités du DEX à ses clients via des conférences, des tables rondes et des témoignages clients lors d’un événement, baptisé Ivanti Live !, Paris qu’il organise le 14 juin au Musée des Arts Populaires à partir de 17h00. L’éditeur y attend 200 clients et partenaires.

En parallèle, l’éditeur vient d’annoncer au 1er juillet le basculement vers ses grossistes de la plupart des partenaires (dits tier one) qu’il gérait jusque-là en direct. Seuls cinq partenaires stratégiques conserveront une relation directe avec l’éditeur : Atos, Econocom, Easydesk, Nomios et Interdata. Ce transfert d’activité vers les grossistes va se traduire par une hausse significative de leur chiffre d’affaires, assure Luc Sabot, directeur des ventes pour la France (photo). Mais il va également s’accompagner d’une réduction de leurs marges.

En 2020, Ivanti avait annoncé un virage vers le direct qui avait sidéré les partenaires. L’éditeur était revenu en arrière dès la mi-2022 avec l’arrivée de Dennis Kozac, son nouveau directeur des opérations. Une nomination suivie de celle d’une nouvelle équipe partenaires qui a pris ses fonctions fin 2022.