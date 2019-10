ITS Group accélère légèrement a croissance. Au cours du premier semestre, l’ESN avait enregistré une croissance de 4,3%. Sur les neuf premiers mois de l’année celle-ci passe à 5,2%, dont 2,6% à périmètre comparable. Le chiffre d’affaires atteint ainsi sur la période 103,5 millions d’euros. Ce résultat est dû au dynamisme du troisième trimestre au cours duquel le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 33,7 millions d’euros en hausse de 7,3% (de 2,9% à périmètre constant, Eugena Consulting étant consolidé depuis le 1er avril dernier).

Avec des revenus de 25,7 millions d’euros, le pôle Prestations de services a continué de tirer la croissance (+8,5% à périmètre constant), compensant largement le recul de l’activité cloud dont le chiffre d’affaires recule de 16,7% à 5,8 millions d’euros.

Sur les neuf premiers mois de l’année le cloud a généré un résultat de 19,1 millions d’euros, soit 3,2 millions d’euros de moins qu’un an auparavant. Ce recul est dû à la décision stratégique d’arrêter l’activité non rentable de data management virtualisé et à l’arrêt de quelques contrats importants en début d’année, lesquels n’ont pas encore été totalement compensés par la conquête de nouveaux clients explique le groupe qui précise que le pôle a poursuivi l’optimisation de ses coûts, en parallèle de ses actions commerciales.

Le pôle Prestations de services confirme quant à lui son dynamisme et réalise un chiffre d’affaires de 76,7 millions d’euros, en croissance de 11,3% (de 7,7% à périmètre constant). Son taux d’activité atteint 88,3% et ses prix de vente (TJM) progresse d’environ 4,5%. Malgré un contexte de recrutement toujours concurrentiel, les effectifs facturables sont en croissance de 6,3% en année glissante. Une progression due notamment à l’intégration des collaborateurs d’Eugena Consulting.

Le groupe indique sans plus de précision qu’il reste focalisé sur l’amélioration progressive de sa performance opérationnelle, sa priorité à court terme.

Rappelons que le PDG d’ITS, Jean-Michel Bénard, a lancé une OPA sur le groupe afin d’en reprendre le contrôle.