ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, annonce l’ouverture de plus de 350 postes pour soutenir sa forte croissance.

Evoluant sur un marché concurrentiel, ITS Group se positionne comme l’un des acteurs les plus dynamiques et innovants et accompagne au quotidien les plus grandes organisations et entreprises dans leurs projets de transformation digitale. Dans ce contexte, le groupe, au travers de ses filiales, intervient notamment sur des sujets stratégiques comme l’infrastructure, le cloud, la cybersécurité, le conseil IT ou encore la gestion des flottes mobiles.

C’est dans ce contexte que ITS Group va de nouveau investir fortement pour compléter ses équipes. Ainsi, de nombreuses initiatives complémentaires sont lancées : Sourcing agile, cooptation, événementiel RH, évolution de la marque employeur…Enfin, dans un souci de fidélisation de ses talents, ITS Group déploie de nombreuses ressources et met en œuvre une politique de formation de grande ampleur. Ces différents éléments, associés à des conditions de travail de premier plan, permettront à l’ESN de renforcer son attractivité et de recruter et fidéliser les meilleurs talents du marché.

Présentation des opportunités proposées par entités :

ITS Group : 10 recrutements en CDI

Profils : Commerciaux – postes basés à Boulogne

ITS Services : 230 recrutements en CDI (+20 alternants/stagiaires)

Profils : Ingénieur Devops ; Chef de projet ; Ingénieur système et ingénieur réseau & sécurité – France entière

ITS Ibelem : 18 recrutements en CDI

Profils : Ingénieur poste de travail (dans la région Parisienne et Nantaise) et consultants en mobilité́ (postes basés à Boulogne et en Rhône-Alpes).

ITS Integra : 23 recrutements en CDI (+5 alternants/stagiaires)

Profils : Chef de projet ; Admin système & réseau ; Consultant Cybersécurité ; Commercial & Architecte ; Développeur – postes basés à Boulogne.

ITS Eugena et BlueTrusty : 10 recrutements en CDI (+10 alternants/stagiaires)

Profils : Experts Cybersécurité́ et Experts en développement digital – postes basés à Boulogne.

Thémis Conseil : 25 recrutements en CDI (+4 alternants/stagiaires)

Profils : Manager ; Directeur de practice ; Consultants séniors & juniors – postes basés à Boulogne.

ITS Benelux : 16 recrutements en CDI (+1 stagiaire) Profils : Consultants – postes basés à Bruxelles.

Pour postuler rendez-vous sur https://www.itsgroup.com/carrieres/

Mourad BEN HAMOUDA – Directeur Technique ITS Services précise « Dans un contexte de pénurie d’informaticiens accentué ces 2 dernières années par la pandémie, les entreprises tentent d’accélérer la digitalisation de leurs processus métiers et placent l’automatisation, la résilience et la sécurisation de leurs activités vitales, au cœur de leurs stratégies IT. En effet, l’implémentation de technologies émergentes dans ce contexte de déficit de compétences est le principal obstacle à la transformation digitale. Ainsi, afin de répondre à ce besoin dans le segment de marché Infrastructure & Opérations, ITS Group met en œuvre sa démarche proactive de « Sourcing agile » basée sur la fourniture de prestations IT à forte valeur ajoutée, s’appuyant sur l’étude des tendances technologiques et du marché́. Cette nouvelle approche repose sur le ciblage de talents à forts potentiels complété par des moyens de formations importants sur les nouvelles technologies ; ceci dans le but de garantir l’adéquation des compétences de ses collaborateurs avec les projets de ses clients. Au-delà̀ des aspects métiers et de sa dynamique de signatures de nouveaux contrats dans les domaines Agile, Cloud & DevOps, ITS Group place l’égalité́ des chances au cœur de sa nouvelle campagne de recrutement 2022 avec plus 350 postes à pourvoir. »