Le salon IT Partners, qui devait se tenir les 19 et 20 mai prochains à Disneyland Paris est reporté aux 29 et 30 septembre en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 annonce l’organisateur, Reed Expositions France, dans un communiqué.

Le document indique que cette décision a été prise en concertation avec l’ensemble des acteurs de la communauté mobilisée sur l’événement, laquelle a exprimé son souhait de se réunir « à un moment de l’année propice aux affaires et dans un climat sanitaire apaisé ».

« La demande de se retrouver à l’occasion d’IT Partners est très forte. Au-delà du besoin de renouer des relations directes entre partenaires, le socle de cette impatience n’est autre que l’essor de la transformation digitale et tous ses composants innovants qui décuplent les opportunités d’affaires. Les engagements sur cette nouvelle édition 2021 sont remarquables. Nous tenons à remercier tous nos clients et nos partenaires pour leur mobilisation, leur confiance et leur précieuse fidélité », tient à faire savoir le directeur du salon Laurent Eydieu.

A ce jour 180 participants, marques, grossistes IT, télécoms et audiovisuel sont inscrits. Le salon se tiendra le mercredi 29 septembre de 9 h à 20 h et le jeudi 30 septembre de 9h à 17h. Les demandes de badges d’accès ne sont pas encore ouvertes précisent les organisateurs.

Lors de l’édition 2019 Reed Expositions France avait comptabilisé 265 fournisseurs présents sur site, et parmi les visiteurs 8.500 acheteurs et décideurs (+15% comparé à 2018), représentant 3.540 intégrateurs, prestataires de services et revendeurs.

Rappelons qu’après deux tentatives de repousser l’événement, l’édition 2020 du salon, prévue initialement en mars, avait été purement et simplement annulée. Souhaitons que ce scénario ne se reproduise pas cette année.