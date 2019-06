Insight s’apprête à avaler un gros morceau. Le revendeur à valeur ajoutée va en effet débourser 581 millions de dollars pour s’offrir PCM, un concurrent basé à El Segundo en Californie, présent sur le marché américain mais aussi au Canada et au Royaume-Uni à travers une quarantaine d’agences et 4.000 collaborateurs, dont 2.700 en contact direct avec les clients.

« Au cours des cinq dernières années, Insight a réalisé des progrès significatifs, transformant notre activité de revendeur à valeur ajoutée en fournisseur mondial de solutions bien respecté, doté d’une expertise approfondie dans tous les domaines technologiques et fournissant une valeur significative à nos clients. Avec PCM, nous serons encore mieux positionnés pour capitaliser sur nos investissements dans le secteur des solutions en ajoutant davantage de ressources techniques et commerciales et en permettant l’accès à des milliers de nouveaux clients, en particulier dans les segments du mid-market et des grandes entreprises », explique dans un communiqué Ken Lamneck. CEO d’Insight.

Insight prévoit de dégager des synergies annuelles d’environ 70 millions de dollars sur les coûts d’exploitation d’ici la fin de 2021, dont plus de 50% au cours des douze à 18 premiers mois, principalement liées à la consolidation des systèmes informatiques et de fourniture ainsi qu’à l’intégration immobilière et opérationnelle.

« Insight dispose d’un modèle opérationnel discipliné pour évaluer les acquisitions et intégrer efficacement ces activités après la clôture, ce qui nous a permis de bien tenir les engagements financiers liés aux acquisitions que nous avons prises au cours des dernières années. Alors que nous approchons de la clôture et de l’intégration de PCM, nous prévoyons de déployer ces mêmes meilleures pratiques pour générer les synergies attendues dans nos résultats financiers », explique dans le communiqué Glynis Bryan, directeur financier d’Insight. « Nous pensons que cette transaction contribuera de manière significative à la valeur pour les actionnaires au fur et à mesure de l’exécution de nos plans. »