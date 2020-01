C’est la période, sinon des soldes, du moins des emplettes chez Insight Patners. Le fonds d’investissement spécialisé dans les logiciels qui vient de racheter Armis, une entreprise de cybersécurité dans lequel il avait investi auparavant annonce dans la foulée l’acquisition d’une autre entreprise dans laquelle il a injecté (beaucoup) d’argent. Il s’agit cette fois d’un très gros morceau : Veeam.

En janvier 2019, le spécialiste des solutions de sauvegarde décrochait un financement de 500 millions de dollars de la part du fonds new yorkais auquel s’était joint l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Un an après, Veeam perd toute indépendance dans le cadre d’une opération qui le valorise à 5 milliards de dollars. Jusqu’à présent vice-président exécutif de la société, l’Américain William Largent en devient le CEO. Les deux co-fondateurs, l’actuel CEO Andreï Baronov et Ratmir Timashev. apparaissent désormais en bas de la liste des dirigeants, le premier comme vice-président exécutif en charge du management produit et de la R&D, le second comme vice-président exécutif chargé des ventes mondiales et du marketing, poste qu’il occupait il est vrai depuis une première refonte du management intervenue en octobre 2018 (probablement pour l’arrivée d’Insight). Les deux hommes restent membres du conseil d’administration jusqu’à la finalisation de l’opération.

La société de Baar en Suisse va par ailleurs traverser l’Atlantique. « Sous la propriété d’Insight Partners, Veeam deviendra une entreprise américaine, avec une équipe de direction basée aux États-Unis », indique un communiqué de l’éditeur qui ajoute « tout en poursuivant son expansion mondiale à partir de bureaux dans 30 pays et avec des clients dans plus de 160 pays ». « L’acquisition et le renforcement du leadership américain accéléreront la trajectoire de croissance déjà impressionnante de Veeam et son expansion sur les marchés adjacents », affirme encore le document.

« Veeam a connu une croissance mondiale rapide au cours de la dernière décennie et nous voyons d’énormes opportunités de croissance future, en particulier sur le marché américain. Avec cette acquisition, nous sommes ravis que notre effectif actuel de plus de 1.200 personnes aux États-Unis soit élargi et renforcé pour acquérir et soutenir plus de clients », insiste le nouveau patron William Largent. « Veeam possède l’un des effectifs mondiaux les plus élevés de toutes les sociétés technologiques, et nous pensons que cette acquisition nous permettra de faire évoluer notre équipe et notre technologie à un rythme inégalé. »

Nommé CTO il y a à peine quelques jours, Danny Allan ajoute lui-aussi un commentaire. « Alors que la prééminence de Veeam dans l’espace de gestion des données, qui prend actuellement en charge 81% des entreprises du Fortune 500, est indéniable, cet engagement d’Insight Partners et un accès plus approfondi à sa stratégie commerciale inégalée et à sa division ScaleUp, Insight Onsite, apporteront les solutions de Veeam à plus d’entreprises à travers le globe », peut-on lire.

Comme on l’a vu, les deux co-fondateurs quitteront le board lors du basculement (qui devrait être réalisé au cours de ce trimestre). Ils seront remplacés par Nick Ayers, d’Ayers Neugebauer & Company, membre des Young Global Leaders du Forum économique mondial et ancien chef de cabinet du vice-président des États-Unis, Mike Pence, ainsi que par les directeurs généraux d’Insight Partners, Ryan Hinkle et Ross Devor.