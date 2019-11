L’acquisition de son concurrent PCM, consolidée le 30 août, pèse sur les charges et le bénéfice d’exploitation GAAP d’Insight mais a malgré tout déjà un impact positif a indiqué la société à l’occasion de la présentation de ses résultats aux analystes. Au cours du troisième trimestre, le chiffre d’affaires a grimpé de 9% à 1,91 milliard de dollars. La croissance a été de 10% en Amérique du Nord, soit 1,52 milliard de dollars, de 3% dans la région EMEA (355,7 millions de dollars) et de 32% en Asie-Pacifique (41,7 millions de dollars). La marge brute a grimpé de 18% à 276 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation non-GAAP a augmenté de 7% à 58,9 millions de dollars, soit 1,10 dollar dilué par action. En termes GAAP, il s’est établi à 44,4 millions de dollars ou 0,76 dollar dilué par action.

« Pour le mois de septembre, PCM a généré un chiffre d’affaires net de 172 millions de dollars, un bénéfice brut de 28 millions de dollars et un bénéfice d’exploitation d’environ 3 millions de dollars, y compris un peu plus de 2 millions de dollars d’amortissement incorporel. Nous avons également engagé des charges d’intérêts supplémentaires estimées liées au financement de l’acquisition d’environ 3 millions de dollars au cours du trimestre », a expliqué le directeur financier Glynis Bryan, dont les propos sont rapportés par Seeking Alpha. Il a indiqué que le matériel avait représenté 67% du total des ventes contre 69% un an auparavant, les logiciels 20% par rapport à 19% en 2018 et les services 13%, contre 12% il y a un an. Il a ajouté que la société envisageait d’autres opérations de fusion/acquisition. Ces dernières doivent être rentables au cours de la première année fiscale suivant l’opération. Un framework a été développé pour guider les choix.

L’intégration de PCM se poursuit avec diligence et en respectant l’engagement de la direction de réaliser des synergies de coûts annuelles de 70 millions de dollars d’ici la fin de 2021 a de son côté expliqué aux analystes, le CEO de l’entreprise, Ken Lamneck.

« À ce jour, nous avons achevé l’examen organisationnel de l’équipe de direction combinée, achevé nos efforts de planification autour de la marque et finalisé notre calendrier pour le commerce électronique et l’intégration de systèmes centraux. Nous prévoyons d’achever de manière substantielle les travaux d’intégration des systèmes d’ici le milieu de 2020. Nous sommes également sur le point de réaliser plus de la moitié des synergies de coûts attendues d’ici la fin de 2020 », a-t-il précisé.

Pour l’ensemble de l’exercice, Ken Lamneck prévoit, en intégrant quatre mois d’activité de PCM, une progression de 9% à 11% du chiffre d’affaires comparé à 2018 et un bénéfice dilué par action compris entre 5,45 dollars et 5,55 dollars.