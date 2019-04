Infor annonce le lancement d’Infor CloudSuiteTM CRM, une application cloud qui inclut des fonctionnalités telles que la gestion des comptes, des opportunités, des devis et des commandes clients. En outre, les outils de gestion des ventes, les analyses et les alertes proactives permettent des prises de décision basées sur des données et la gestion des équipes et des territoires.

CloudSuiteTM CRM fait partie de la suite de solutions Infor Customer Experience. Cette dernière permet de gérer les ressources humaines (CloudSuite HCM), de rationaliser les opérations (CloudSuite Financials), de gérer les actifs d’entreprise CloudSuite EAM), de configurer les prix (CloudSuite Configure Price Quote) ou encore de gérer l’ensemble des processus des entreprises de fabrication comple (Infor LN).

CloudSuiteTM CRM peut être intégrée à l’automatisation du marketing, au système d’exploitation Infor, à la messagerie électronique et à Google Maps, précise l’éditeur américain dans un communiqué.

Reposant sur le framework Infor Mongoose, ce concurrent de Salesforce permet aux utilisateurs de l’adapter à leurs besoins spécifiques sans craindre que les mises à jour perturbent leur activité. « Infor CloudSuite CRM reste une solution clé de la stratégie d’Infor et continue de recevoir un investissement important en R & D », indique dans le communiqué Jason Rushforth, vice-président et directeur général d’Infor Customer Experience. « Avec les commentaires directs des clients, nous avons conçu cette version dans un souci de visibilité, d’efficacité et d’engagement, afin de permettre aux commerciaux de revenir à ce qu’ils font le mieux : vendre. »