Le jeune intégrateur boulonnais annonce le démarrage d’un partenariat avec Infor EAM, l’activité gestion des actifs d’entreprise (ou gestion de maintenance) de l’éditeur d’ERP newyorkais Infor. Vaganet opère dans la gestion de maintenance (GMAO) depuis le lancement de son activité, en 2016. En 2019, la société est devenue partenaire d’un autre éditeur de logiciels de gestion des actifs d’entreprise : IBM Maximo.

« Mais ce dernier est très orienté grands comptes et nous recherchions une solution plus agile qui permettait d’adresser le marché des entreprises de taille intermédiaire », expose Ahmed Chtourou, directeur de l’activité conseil et solutions d’entreprise (Advisory & Business Solutions) chez Vaganet (photo). D’où Infor EAM, que Gartner, et plus récemment IDC, positionnent parmi les leaders du marché de la gestion des actifs d’entreprise (ou Enterprise Asset Management). Un partenariat que Vaganet entame avec cinq consultants déjà certifiés sur la solution Infor.

Avec une vingtaine de consultants spécialisés GMAO, Vaganet se considère comme le deuxième plus gros intégrateur français sur cette activité derrière Talan. Une activité sur laquelle l’entreprise enregistre une forte croissance et qu’elle devrait continuer à développer rapidement. L’entreprise sevrait compter une cinquantaine de consultants spécialisés d’ici trois ans dont 25 dédiés à Infor EAM.

Également partenaire de Microsoft, sur la partie gestion de la relation client, de SAP (ERP) et, depuis mars dernier, de Red Hat, Vaganet compte déjà une centaine de collaborateurs et vise 9 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année (contre 6,2 M€ en 2020).

Le ralliement de Vaganet à Infor EAM intervient alors qu’Infor vient d’annoncer la vente de son activité EAM au Suédois Hexagon AB pour 2,75 milliards de dollars pour se recentrer sur son activité ERP. Mais, ce faisant, le propriétaire d’Infor, le groupe Koch Industries, devient actionnaire d’Hexagon et entre à son conseil d’administration.

À l’heure où l’EAM tend vers l’APM (gestion de la performance des actifs de l’entreprise), Koch Industries fait le pari qu’Infor EAM se développera mieux en devenant indépendant d’Infor, suggère un analyste de Forrester cité par LeMagIT. Les deux sociétés resteront néanmoins proches l’une de l’autre via un partenariat stratégique leur permettant de capitaliser sur la base clients de l’autre.