Côté financements dans le secteur du logiciel, l’année commence en fanfare. Après la levée de fonds de 261 millions de dollars réalisée par Rubrik, celle de 500 millions de dollars opérée par Veeam (voir article ci-dessous), nous apprenons qu’Infor a obtenu un financement de 1,5 milliard de dollars de la part de ses investisseurs Koch Equity Development et Golden Gate Capital, en vue de son introduction en bourse. L’éditeur new yorkais de solutions de gestion d’entreprise a en effet laissé entendre qu’il envisageait une IPO en 2019 ou 2020, sous réserve des conditions du marché. « Koch et Golden Gate Capital sont des partenaires phénoménaux pour Infor et nos 17.300 employés sont enthousiasmés par cette étape importante car nous préparons notre prochaine phase de croissance », affirme dans un communiqué le CEO d’Infor, Charles Phillips.

Soutenu par ses deux investisseurs, Infor a investi 2,5 milliards de dollars cours des cinq dernières années dans la conception et le développement de nouveaux produits axés sur le cloud. Pour sa gamme CloudSuite, Infor revendique ainsi plus de 475 nouvelles solutions, 1.870 intégrations et 20.700 fonctionnalités spécifiques aux différents secteurs d’activités couverts (finance, production, logistique, ressources humaines…). L’éditeur a par ailleurs étendu sa présence dans des secteurs, tels que la santé, l’industrie manufacturière, le commerce de détail, le secteur public et le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

« Les entreprises voient l’intérêt de transférer leurs applications métier vers le cloud. Cependant, ils ne peuvent pas effectuer ce changement avant que des fonctions essentielles à leur branche d’activité ne soient disponibles. Infor a développé ces fonctions en tant que services cloud standard et a désormais accès à des données précieuses issues de diverses activités commerciales pour créer des analyses prédictives et des corrélations pertinentes grâce à notre plateforme d’intelligence artificielle, Coleman », précise Charles Phillips.

CloudSuite compterait environ 9.500 clients dans 110 pays sur les 68.000 clients revendiqués par la société. Dans l’ensemble, les ventes de solutions SaaS d’Infor ont progressé de 21,3% en 2018, compensant ainsi une baisse de 4,7% des ventes de produits couverts par une licence perpétuelle. Le chiffre d’affaires total de l’éditeur a dépassé les trois milliards de dollars.