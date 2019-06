Le fabricant allemand de puces Infineon va dépenser 23,85 dollars par action, soit un total de 10 milliards de dollars en numéraire (environ 9 milliards d’euros) pour acquérir l’Américain Cypress Semiconductor. Cela représente une prime d’environ 46% par rapport au cours de l’action de la firme de San José le 28 mai, date de publication des premières informations sur le rachat. Le financement de l’acquisition est entièrement souscrit par un consortium des banques. Infineon entend financer à terme environ 30% de la valeur totale des transactions en capitaux propres, le reste en dette et en fonds en caisse. La clôture de l’opération est prévue pour la fin de 2019 ou le début de 2020.

Cypress emploie 5.850 personnes, dont environ un tiers aux États-Unis. De son côté, Infineon compte environ 40.000 salariés dans le monde.

Sur la base d’un chiffre d’affaires pro forma de 10 milliards d’euros pour l’exercice 2018, cette opération fera de la société allemande le plus grand fabricant de semi-conducteurs européen et le 8ème mondial. Elle lui permettra par ailleurs d’élargir sa gamme de produits. « L’acquisition prévue de Cypress est une étape décisive dans le développement stratégique d’Infineon. Nous allons renforcer et accélérer notre croissance rentable et élargir notre activité. Avec cette transaction, nous pourrons offrir à nos clients le portefeuille le plus complet permettant de relier le réel au monde numérique. Cela ouvrira un potentiel de croissance supplémentaire dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’internet des objets. Cette transaction rend également notre modèle commercial encore plus résistant », indique dans un communiqué Reinhard Ploss, PDG d’Infineon.

Grâce aux fortes compétences en matière de R&D et à la présence géographique de Cypress aux États-Unis, l’Allemand renforcera non seulement ses capacités pour ses principaux clients en Amérique du Nord, mais également dans d’autres régions géographiques importantes, notamment au Japon. Infineon vise à l’issue de l’acquisition une croissance du chiffre d’affaires de plus de 9% et une marge de 19%.

« Après avoir reçu l’intérêt de plusieurs sociétés, nous avons conclu une transaction qui témoigne de la stratégie et du travail acharné de notre équipe. Pour les actionnaires de Cypress, la combinaison des dividendes continus jusqu’à la clôture et du prix au comptant de 23,85 dollars représente une création de valeur significative. Cette transaction créera des opportunités de produits de plus en plus importantes sur les marchés concurrentiels de l’automobile, de l’industrie et de la consommation », affirme de son côté le président du conseil d’administration de Cypress, Steve Albrecht.

Cypress Semiconductor a été lancé en 1982 et est entré en bourse en 1986. En 2015, la société a fusionné pour un montant de 1,6 milliard de dollars avec Spansion, basé à Sunnyvale.