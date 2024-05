Produits et solutions

Alors qu’OpenAI dévoilait son IA multimodale temps réel GPT-4o au monde et à des internautes bluffés par des démos étonnantes, Anthropic annonçait la disponibilité en Europe de son IA conversationnelle Claude, dopée aux modèles Claude-3 qui tiennent la dragée haute à GPT-4.

Début mars, Anthropic surprenait l’univers de l’IA avec ses nouveaux modèles Claude-3 capables de concurrencer voire surpasser GPT-4 sur la plupart des benchmarks IA du marché. Des modèles notamment destinés à animer son IA conversationnelle Claude AI. Et alors que la planète anglo-saxonne s’émerveillait du potentiel de cette nouvelle intelligence artificielle, l’Europe rongeait son frein, ses réglementations (RGPD, DSA…) lui en interdisant momentanément l’accès.

La startup largement financée par Google et plus encore par Amazon a donc enfin levé cette semaine ses contrôles interdisant aux ressortissants européens d’exploiter ses services.

Dit autrement, l’IA conversationnelle Web « Claude.ai », l’app Claude pour iOS et les offres payantes pour entreprise Claude Pro et Claude Team sont désormais accessibles aux Européens. Toutes s’appuient sur la famille de modèles Claude 3 qui comprend Haïku (modèle le plus rapide), Sonnet (qui anime la version gratuite), Opus (modèle multimodal accessible aux utilisateurs payants Pro & Team).

« Claude possède de solides niveaux de compréhension et de maîtrise du français, de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien et d’autres langues européennes, permettant aux utilisateurs de converser avec Claude dans plusieurs langues. L’interface intuitive et conviviale de Claude permet à chacun d’intégrer de manière transparente nos modèles d’IA avancés dans ses workflows » explique Anthropic dans son communiqué de presse.

Il est vrai que Claude 3 Opus, la version la plus évoluée du modèle, a récemment fait couler pas mal d’encre après d’excellents résultats sur toutes sortes de benchmarks imaginés par différents chercheurs. Le modèle a même fait preuve d’une certaine forme d’auto-conscience qui a surpris plus d’un testeur.

À l’usage réel dans la rédaction d’InformatiqueNews, Claude 3 Opus nous a semblé encore plus pertinent en Français que GPT-4o ou Mistral Large, dès lors qu’il s’agit de formuler des idées ou réaliser des traductions. Il s’est montré également très agile dans l’analyse de très gros documents PDF grâce à sa fenêtre contextuelle étendue.