Il est inévitable que le marché des PC et des tablettes se contracte, selon les prévisions du cabinet IDC. Les ventes mondiales devraient diminuer de près de 12% en 2022, soit une réduction des volumes de 456,8 millions d’unités, suivis d’une nouvelle baisse en 2023, estimée à 281 millions de PC (-5,6%) et 148 millions de tablettes (-6,7%).

Cependant, les volumes d’expédition resteront supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie de Covid-19, d’après les estimations du cabinet d’analyses du marché.

« Les fabricants de PC et de tablettes vont éprouver des difficultés dans les mois à venir car non seulement les volumes devraient diminuer, mais aussi les prix de vente moyens », commente Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC Mobility and Consumer Device Trackers, dans un communiqué. « L’excès de stocks à très court terme oblige les équipementiers et les chaînes à pratiquer des remises importantes sur les produits et tant que le ralentissement économique se poursuivra, le mix produit se déplacera également du segment haut de gamme vers des produits plus moyen de gamme. »

IDC a réduit ses prévisions pour les marchés grand public, éducatif et commercial en 2023 mais s’attend à un renouveau vers 2024.

« La migration vers Windows 11 en conjonction avec les prochains grands cycles de ‘rafraîchissement’ devrait propulser la croissance à partir de 2024 », déclare Linn Huang, responsable de la recherche, Devices and Displays chez IDC.