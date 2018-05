Les livraisons mondiales de tablettes ont reculé de 11,7% au premier trimestre 2018 (1T18) comparé au premier trimestre 2017, à 31,7 millions d’unités, selon IDC. Ce sont les tablettes traditionnelles qui tirent le marché vers le bas : avec 26,8 millions d’unités expédiées, elles reculent de 13,9% par rapport à 2017. En revanche, les tablettes détachables, dont la Microsoft Surface et l’iPad Pro sont les représentants les plus illustres, ont progressé de 2,9% d’une année sur l’autre. Elles pèsent désormais 15,3% du marché en unités.

IDC attribue bonne tenue des tablettes détachables à l’ouverture par Google de Chrome OS à d’autres constructeurs. « L’arrivée de Chrome OS sur le marché des détachables a été un élément favorable car Google est finalement un concurrent sérieux en termes de plate-forme », écrit dans un communiqué Jitesh Ubrani, analyste de recherche senior chez IDC. « Le contrôle et l’intégration renforcés de Google Chrome OS permettront aux marques de se concentrer davantage sur la conception de matériel et les services supplémentaires plutôt que de dépenser des ressources à reconfigurer Android pour fonctionner en environnement détachable. Combiné aux efforts de Microsoft pour exécuter Windows sur ARM, le marché du détachable est prêt pour une forte croissance à court terme. »

IDC note également que le timing de l’entrée de Chrome OS sur le marché des tablettes est pertinent dans la mesure où « la saison des achats dans le monde de l’Education approche. Or Chrome OS a trouvé un écho favorable auprès des administrateurs pour sa facilité de gestion et les établissements sont à la recherche du même environnement sous format tablette », estime Linn Huang, directeur de recherche chez IDC.

La position de leader d’Apple n’a pas été contestée au cours du trimestre, la société ayant réussi à expédier 9,1 millions d’iPad, soit 200.000 de plus qu’en 2017. Sur ces 9,1 millions, 1,8 million étaient des iPad Pro, ce qui fait d’Apple le leader sur le marché des détachables.

Samsung a maintenu sa deuxième position, bien que ses livraisons aient reculé de 11,4%, à 5,3 millions d’unités. Samsung est l’une des rares marques restantes à proposer des tablettes Android haut de gamme avec sa gamme Tab S, souligne IDC. Toutefois, son maintien dans le segment haut de gamme peut s’avérer difficile face à la montée en puissance des tablettes détachables. Samsung a annoncé une nouvelle tablette axée sur l’entreprise, la Tab Active 2.

Huawei a progressé de 13% d’une année sur l’autre avec 3,2 millions d’unités expédiées, gagnant plus de 2 points de parts de marché. Huawei est toujours ancré géographiquement en Asie-Pacifique (hors Japon) – qui représente 49,5% de ses livraisons – mais a connu une croissance fulgurante notamment en Europe, où ses volumes ont progressé de 72,7% dans un contexte de baisse globale du marché de 8,7%.

Lenovo a réussi à croître de 1,8% par rapport à l’année dernière, la majeure partie de la croissance provenant de son portefeuille de tablettes détachables. Sa forte présence en Asie et en Europe a contribué à conforter sa position parmi les cinq premiers et a contribué à la différencier des concurrents proches comme Huawei.

Amazon.com a glissé à la cinquième place bien que cela ne soit pas une surprise car les livraisons de tablettes de la société sont très saisonnières. De plus, au cours du premier trimestre, la société s’est beaucoup concentrée sur l’amélioration de la plateforme Alexa et a même annoncé la disponibilité de son assistant vocal sur les petites tablettes Fire de 7 et 8 pouces.