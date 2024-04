Les dépenses en produits d’infrastructure de calcul et de stockage ont fortement augmenté au quatrième 2023. Selon IDC, elles ont atteint 31,8 Md$ pour les infrastructures cloud (+18,5%) et 18,9 Md$ pour les infrastructures non cloud (+16,4%). Au troisième trimestre, la hausse était de 2,9% pour les premières et la baisse de 8,2% pour les secondes.

Au cours du quatrième trimestre, le segment des infrastructures cloud a vu ses livraisons unitaires diminuer de 22,8 % , largement compensées par l’augmentation des prix de vente moyens. Une tendance qui s’est renforcée au fil des derniers trimestres.

« Les dépenses en infrastructure cloud continuent de s’accélérer vers des configurations plus robustes, principalement alimentées par l’explosion des investissements liés à l’IA », souligne dans un communiqué l’analyste d’IDC Juan Pablo Seminara.

Le segment le plus important des infrastructures cloud mutualisées a progressé de 27% à 22,8 Md$ tandis que celui des infrastructures cloud dédiées a connu une croissance modeste de 1,4 % à 9 Md$.

« Même si une certaine prudence demeure du côté sociopolitique, l’amélioration des perspectives économiques contribue à des perspectives de dépenses très positives pour 2024 et 2025, où les dépenses basées sur le cloud devraient rebondir à des taux de croissance à deux chiffres », déclare Juan Pablo Seminara.

IDC prévoit ainsi que les dépenses en infrastructure cloud augmenteront de 19,3 % en 2024 pour atteindre 129,9 milliards de dollars. Le cabinet d’études s’attend à une croissance de 21,6% pour les infrastructures mutualisées avec des dépenses de 95,3 Md$ et de 13,3 % pour les infrastructures cloud dédiées avec des dépenses de 34,6 Md$.

Les infrastructures non cloud sont en revanche attendue en baisse de 1,4 % à 57,6 milliards de dollars.