Selon le cabinet d’analyse IDC, les dépenses mondiales en produits d’infrastructure de calcul et de stockage pour les déploiements cloud ont augmenté de 2,9 % sur un an au troisième trimestre 2023 pour atteindre 25,4 milliards de dollars. Les dépenses pour les infrastructures non cloud ont diminué de 8,2% pour atteindre 14,9 milliards de dollars.

La croissance des dépenses d’infrastructures cloud s’est encore tassée puisqu’elle était encore de 7,9% au précédent trimestre. Toutefois les mêmes mécanismes sont à l’œuvre : d’un coté les commandes unitaires baissent fortement (-23,9%) en raison de la conjoncture, de l’autre les prix de vente moyens sont en forte hausse.

« Les dépenses en infrastructure cloud continuent de s’orienter vers des configurations robustes visant à gérer des charges de travail plus complexes et à soutenir de nouvelles initiatives d’IA », explique l’analyste d’IDC Juan Pablo Seminara. « Les perspectives de dépenses pour 2024 sont très positives, avec une croissance centrée sur l’attente d’un rebond des dépenses basées sur le cloud à un rythme à deux chiffres tout au long de l’année », souligne-t-il.

Au troisième trimestre, les infrastructures cloud mutualisées ont progressé de 7,2% à 18,5 Md$ tandis que les infrastructures cloud dédiées ont baissé de 7,2 % à 6,9 Md$.

Pour l’ensemble de l’année 2023, IDC revoit en baisse ses prévisions avec une croissance des infrastructures cloud attendue à 9,7% contre 10,6% précédemment. Elles sont attendues à 100,6 Md$, dont 72,2 Md$ en infrastructures mutualisées (+13,9%) et 28,3 Md$ en infrastructures dédiées (+0,3%). Les dépenses non cloud sont attendues en baisse de 7,7% à 58,7 Md$.

À plus long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructures cloud maintiendront une croissance à deux chiffres, avec un marché qui devrait atteindre 152 Mds en 2027, soit un taux de croissance annualisé de 10,6% sur la période 2022-2027.