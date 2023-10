Selon le cabinet d’analyse IDC, les dépenses mondiales en produits d’infrastructure de calcul et de stockage pour les déploiements cloud ont augmenté de 7,9 % sur un an au deuxième trimestre 2023 pour atteindre 24,6 milliards de dollars. Les fournisseurs pourront se désoler de cette croissance à un chiffre ou se consoler en la comparant à la baisse de 8,3% des infrastructures non cloud.

Le segment cloud s’en tire même plutôt bien, puisqu’une baisse marquée de la demande en volume (-23,2%) est largement compensée grâce à une augmentation des prix de vente moyen. Elle s’explique par la hausse des livraisons des couteux serveurs GPU aux hyperscalers. « Les dépenses en infrastructure cloud évoluent vers des configurations robustes orientées vers des charges de travail plus complexes et de nouvelles initiatives d’IA », souligne Juan Pablo Seminara, analyste chez IDC.

Les infrastructures cloud mutualisées ont progressé de 13,7% à 17,9 Md$ tandis que les infrastructures cloud dédiées ont baissé de 4,9 % à 6,7 Md$. Pour ces dernières, 43,9 % ont été déployées sur site.

Pour l’ensemble de l’année 2023, IDC revoit ses prévisions en hausse avec une croissance attendue à 10,6% contre 7,3% précédemment. Les dépenses en infrastructures cloud sont attendues à 101,4 Md$, dont 72 Md$ en infrastructures mutualisées (+13,5%) et 29,4 Md$ en infrastructures dédiées (+4,1%). Les dépenses non cloud sont attendues en baisse de 7,9% à 58,5 Md$.

A plus long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructures cloud maintiendront une croissance à deux chiffres, avec un marché qui devrait atteindre 156,7 Mds en 2027, soit un taux de croissance annualisé de 11,3% sur la période 2022-2027.