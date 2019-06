Cisco et IBM vont combiner leurs technologies de datacenters et de cloud pour aider les clients à créer et à prendre en charge plus facilement et en toute sécurité des applications sur site et en mode cloud hybride. Cisco, IBM Cloud et l’entité Global Technology Services de Big Blue vont développer une architecture de cloud hybride associant les plateformes datacenters, réseau et analytiques de Cisco aux offres cloud d’IBM.

La firme d’Armonk va fournir des solutions de cloud hybrides comprenant des composants open source, tels que Kubernetes, Open Whisk, KNative, Istio, Cloud Foundry et Prometheus, ainsi qu’un catalogue complet de logiciels d’entreprise et de logiciels open source d’IBM, de services VMware, de systèmes virtuels et de serveurs.

« La solution conjointe de Cisco et d’IBM Cloud accélérera le passage des clients à la modernisation des applications en permettant aux développeurs de créer, tester et fournir rapidement des applications de microservice modernes sur une infrastructure de cloud hybride », commente sur le blog de Cisco, Kaustubh Das, le vice-président de la stratégie et du développement de produits de la société.

Cette architecture offre une expérience commune et sécurisée de Kubernetes dans des environnements de cloud sur site (y compris Edge) et publics. Avec IBM Multicloud Manager, les clients disposent d’une solution de gestion de niveau entreprise, conçue pour répondre aux problèmes de visibilité, de gouvernance et d’automatisation de plusieurs clusters. Il peut notamment définir et appliquer des stratégies pour les clusters et les applications basées sur des conteneurs s’exécutant du site jusqu’à la périphérie.

En s’appuyant sur l’infrastructure ACI (Virtual Application Centric Infrastructure) de Cisco, les clients peuvent étendre leur infrastructure réseau sur site vers le cloud d’IBM. Ils peuvent par ailleurs gérer les infrastructures distribuées tout au long de leur cycle de vie avec Cisco Intersight, une plateforme de gestion de systèmes SaaS permettant d’automatiser le déploiement d’HyperFlex dans le datacenter, sur des sites distants et à la périphérie. IBM a d’ailleurs annoncé qu’il ajouterait une prise en charge de son logiciel Cloud Private qui gère Kubernetes et d’autres conteneurs, sur HyperFlex et HyperFlex Edge Hyperconverged Infrastructure. Toujours avec Cloud Private, Big Blue ajoute la prise en charge de l’outil de surveillance des performances de l’application Cisco AppDynamics.