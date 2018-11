Cisco intensifie son offensive dans le multi-cloud hybride en s’associant avec Amazon Web Services pour offrir un orchestrateur de conteneurs hybride basé sur Kubernetes. La nouvelle solution hybride Cisco pour Kubernetes sur AWS doit permettre aux clients d’exploiter Kubernetes dans des environnements de productions sur site en combinant les logiciels de mise en réseau, de sécurité, de gestion et de surveillance de Cisco avec le cloud d’Amazon, indique l’équipementier dans un communiqué.

Kip Compton, vice-président et directeur de la plateforme et des solutions cloud chez Cisco explique dans le document que la solution hybride de Cisco pour Kubernetes sur AWS permet aux développeurs d’exploiter les investissements existants pour créer de nouvelles applications en nuage. « Aujourd’hui, la plupart des clients sont contraints de choisir entre développer des applications sur site ou dans le cloud. Cela peut créer une combinaison complexe d’environnements, de technologies, d’équipes et de fournisseurs. En réalité, ils ne devraient pas avoir à choisir. Désormais, les développeurs peuvent utiliser les investissements existants pour créer de nouvelles applications dans le cloud qui alimentent l’innovation. Cela facilite le déploiement et la gestion d’applications hybrides, quel que soit leur emplacement. Cela permet en outre aux clients de tirer le meilleur parti du cloud et de leur environnements sur site avec une solution unique. »

« Plus de clients utilisent des conteneurs sur AWS et Kubernetes sur AWS que partout ailleurs », affirme de son côté Terry Wise, vice-président mondial Channels & Alliances chez Amazon Web Services. « Nos clients souhaitent des solutions conçues pour le cloud et l’intégration de Cisco à Amazon EKS leur facilitera le déploiement et l’exécution rapides d’applications conteneurisées dans les environnements sur site basés sur Cisco et le cloud AWS. »

On notera que ce partenariat Cisco-AWS intervient un an après celui signé par l’équipementier avec Google Cloud pour offrir une solution hybride similaire.

La nouvelle solution sera commercialisée par Cisco et son réseau de partenaires à partir du mois de décembre. Elle sera fournie sous forme de solution logicielle nécessitant uniquement la plateforme Cisco Container, ou en tant que solution matérielle / logicielle avec la plateforme Cisco Container s’exécutant sur Cisco HyperFlex. Le logiciel est concédé sous licence avec des abonnements d’un, trois ou cinq ans au prix d’environ 65.000 dollars par an pour une configuration d’entrée de gamme. Sur AWS, les clients paieront 0,20 dollars de l’heure pour chaque cluster Amazon EKS créé, en plus des ressources AWS (par exemple Amazon EC2 ou Amazon Elastic Block Store) nécessaires pour exécuter les nœuds de travail Kubernetes.

La plateforme sera prise en charge par le support technique de Cisco. Cisco DevNet fournira également aux développeurs une ressource en ligne pour tester et évaluer des applications de cloud hybride s’appuyant sur la solution.