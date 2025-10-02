Le spécialiste des services de cybersécurité I-Tracing poursuit son expansion européenne en rachetant son homologue allemand doIT solutions, qui emploie 30 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 M€. Cette nouvelle opération de croissance externe intervient seulement quelques mois après le rachat du britannique Bridewell et permet au groupe français d’être désormais présent sur les trois plus grands marchés cyber en Europe.

Fondée en 2011 par Dominik Oestreicher, doIT solutions est implantée à Gelnhausen, près de Francfort. L’entreprise est spécialisée dans les services de SOC managés et a su fidéliser une clientèle d’ETI avec son offre « SOC-in-a-Box ». Dominik Oestreicher restera à la tête de l’entité allemande et devient actionnaire d’I-Tracing.

Soutenue par les trois fonds d’investissement présents au capital d’I-tracing (Eurazeo, Sagard NewGen et Oakley Capital), cette opération permet au groupe de multiplier les synergies commerciales et opérationnelles et d’accélérer sa croissance sur le marché allemand et plus largement dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).

Avec l’intégration de doIT solutions, le groupe rassemble plus de 1.000 consultants pour un chiffre d’affaires consolidés de 210 millions d’euros en 2024. Il couvre un large spectre allant du conseil stratégique à la gestion des incidents en passant par des services managés 24/7 (incluant SOC, VOC, MDR, réponse aux incidents et CERT).

« C’est un projet très important pour nous. Nous partageons un même esprit entrepreneurial et une forte culture d’ingénierie et des services managés de sécurité, avec un engagement personnel et direct auprès de nos clients. Nous sommes pleinement convaincus que la combinaison de nos forces respectives est le meilleur moyen d’offrir l’expertise la plus complète et la plus pointue du marché allemand », commente dans un communiqué Théodore Vrangos, PDG d’I-Tracing (photo).