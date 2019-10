La société de services en cybersécurité annonce son entrée au capital d’Idento, un cabinet de conseil et d’ingénierie de trente personnes, spécialisé dans la gestion des identités et des accès. Créé il y a quatre ans et implanté en Ile-de-France (Asnières) et à Nantes, Idento va générer 4 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année – chiffre en croissance de 100% – sur une base de 80 clients. I-Tracing ne dispose pour l’instant que d’une participation minoritaire dans Idento mais cette opération s’inscrit dans un projet de build-up devant aboutir rachat intégral d’Idento d’ici à deux ans et à l’entrée de ses deux fondateurs au capital d’I-Tracing.

Ce mariage permet à I-Tracing de se renforcer sur un segment particulièrement dynamique de la cybersécurité avec un acteur spécialisé positionné comme lui à la fois sur le conseil et l’implémentation de solutions. Partenaire d’éditeurs tels que SailPoint, Okta, Ilex International, Ping Identity, Forgerock, Evidian, Kleverware et Axway, Idento a développé son expertise sur toutes les déclinaisons de la gestion des identités : l’IDaaS (Identity-as-a-Service), l’authentification forte (MFA), le SSO (Single-Sign-On ou authentification unique), la fédération d’identités, l’architecture des APIs, le DAG (Data Access Governance ou gouvernance de l’accès aux données) et le CIAM (gestion des identités clients).

De son côté, I-Tracing apporte son portefeuille de 200 clients, sa solide assise dans les grands comptes – I-Tracing travaille avec les trois quarts des entreprises du CAC 40 – et son savoir-faire dans les services managés (ou infogérés). « Une fois qu’une solution est déployée chez un client, il faut l’exploiter, la maintenir en condition opérationnelle, la faire évoluer, en analyser les données. Le volet services managés est devenu indispensable pour tout projet de cybersécurité », assure Théodore-Michel Vrangos, PDG d’I-Tracing.

Cette acquisition permet à I-Tracing, qui prévoit un chiffre d’affaires de 35 M€ pour 2019 (en progression de 25% par rapport à 2018), de tangenter les 40 M€ de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice en cours et franchir le cap des 200 consultants.